Israel beschimpft New York Times, CNN, Reuters und AP wegen Hamas-Angriffsfotografen – POLITICO

Israel hat am Donnerstag vier internationale Medien – die New York Times, CNN, Associated Press und Reuters – wegen des Verhaltens von vier Fotojournalisten in Gaza kritisiert und erklärt, sie hätten im Voraus Kenntnis von dem Angriff von Hamas-Kämpfern am 7. Oktober, bei dem mehr als 1.400 Menschen getötet wurden Menschen.

Die Nachrichtendienste wiesen den Vorwurf der israelischen Regierung, sie hätten Vorwarnung vor dem bevorstehenden mörderischen Angriff, entschieden zurück. Die New York Times sagte, die „empörenden“ Anschuldigungen gefährden Journalisten sowohl in Israel als auch im Gazastreifen.

Kommunikationsminister Shlomo Karhi warf den ausländischen Medien vor, Mitarbeiter zu beschäftigen, die über die Hamas-Angriffe informiert waren. „Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass bestimmte Personen in Ihrer Organisation, darunter Fotografen und andere, bereits von diesen schrecklichen Taten wussten und möglicherweise eine beunruhigende Verbindung zu den Tätern hatten“, schrieb er auf X.

Der Leiter des Pressebüros der israelischen Regierung, Nitzan Chen, schrieb an die Büroleiter der vier Organisationen in Israel und bat um Aufklärung über das Verhalten von vier Fotografen während des Angriffs durch Hamas-Kämpfer.

In dem Brief Israels, der von POLITICO eingesehen wurde, wurden die Fotojournalisten, die mit den Publikationen arbeiteten, beschuldigt, „zusammen mit Hamas-Terroristen“ an der israelischen Grenze angekommen zu sein und die Ermordung israelischer Zivilisten, das Lynchen von Soldaten und Entführungen nach Gaza zu dokumentieren Ergebnisse“, die am Mittwoch von einer pro-israelischen Nichtregierungsorganisation veröffentlicht wurden.

Israels Bitte um Klarstellung folgte auf einen Bericht von Honest Reporting. Die schwerwiegendste Frage der NGO war, ob die Fotografen wussten, dass der Angriff geplant war, und am Samstagmorgen bereit waren, die Hamas-Kämpfer aus nächster Nähe zu verfolgen.

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ging noch weiter auf die Frage ein, ob Reporter die Verbrechen hätten dokumentieren sollen, anstatt zu versuchen, sie zu stoppen, und sagte, die Journalisten seien „Komplizen bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Der israelische Mitte-Führer Benny Gantz, ein Mitglied des Kriegskabinetts von Netanyahu, sagte, dass Journalisten, die am Ort des Massakers waren, sich aber „immer noch als untätige Zuschauer bereit erklärten, während Kinder abgeschlachtet wurden – sich nicht von Terroristen unterscheiden und als solche behandelt werden sollten.“

Dem Bericht der NGO zufolge arbeiteten zwei der vier Fotojournalisten, deren Namen erstmals unter den Bildnachweisen von AP auftauchten, auch als Freiberufler für CNN und die New York Times. Reuters veröffentlichte Bilder von zwei weiteren Fotojournalisten, die sich zu Beginn der Hamas-Infiltration ebenfalls an der Grenze befanden.

Am Donnerstag veröffentlichte die Pressestelle der israelischen Regierung eine Aussage zu X Sie beschuldigten die vier Fotografen, „jede berufliche und moralische rote Linie“ überschritten zu haben, weil sie gemeinsam mit den Militanten den Grenzzaun nach Israel durchbrochen und die Ermordung von Zivilisten, die Misshandlung von Leichen und die Entführung von Männern und Frauen gefilmt hatten.

Die Medien schlugen zurück

Später am Donnerstag, ReutersAP und die New York Times gaben Erklärungen ab, in denen sie bestritten, vorher von den Anschlägen vom 7. Oktober gewusst zu haben.

Reuters wehrte sich ausdrücklich gegen die Behauptung, dass es tatsächlich einen Fotojournalisten bei der Hamas gebe. Darin hieß es, sie habe Fotos von „zwei in Gaza ansässigen freiberuflichen Fotografen erworben, die am Morgen des 7. Oktober an der Grenze waren“, und dass die Agentur mit keinem von ihnen zuvor eine Beziehung gehabt habe.

„Die von Reuters veröffentlichten Fotos wurden zwei Stunden, nachdem die Hamas Raketen auf den Süden Israels abgefeuert hatte, und mehr als 45 Minuten, nachdem Israel sagte, bewaffnete Männer hätten die Grenze überquert, aufgenommen“, fügte Reuters hinzu und sagte, dass seine Mitarbeiterjournalisten „an den genannten Orten nicht vor Ort waren.“ im Honest Reporting-Artikel.“

AP sagte, dass es: „ hatte keine Kenntnis von den Anschlägen vom 7. Oktober, bevor sie stattfanden. Die ersten Bilder, die AP von einem Freiberufler erhielt, zeigen, dass sie mehr als eine Stunde nach Beginn der Angriffe aufgenommen wurden. Zum Zeitpunkt der Angriffe befanden sich weder AP-Mitarbeiter an der Grenze, noch überquerte zu irgendeinem Zeitpunkt ein AP-Mitarbeiter die Grenze. „

Es fügte hinzu, dass die Agentur „nicht mehr mit Hassan Eslaiah zusammenarbeitet“, einem der im Bericht genannten Fotografen, „der gelegentlich freiberuflich für AP und andere internationale Nachrichtenorganisationen in Gaza gearbeitet hatte.“ Der Bericht von Honest Reporting enthält ein Bild von Eslaiah, der lächelt, während er vom Hamas-Führer Yahya Sinwar geküsst wird.

Die New York Times beschrieb die Anschuldigungen als „unwahr“ und „empörend“, da sie „Journalisten vor Ort in Israel und Gaza in Gefahr brachten“. Es kritisierte Honest Reporting auch dafür, dass es „vage Anschuldigungen gegen mehrere in Gaza tätige freiberufliche Fotojournalisten, darunter Yousef Masoud“, erhoben habe, und stellte klar, dass Masoud „am Tag des Angriffs nicht für The Times gearbeitet“ habe, sondern „wichtige Arbeit“ für die Times geleistet habe Veröffentlichung.

CNN hat keine Stellungnahme zu dem Bericht abgegeben. Das israelische Ynet-Netzwerk zitierte jedoch, dass es die Verbindungen zu Eslaiah abgebrochen habe.

„Uns sind der Artikel und das Foto bekannt, die Hassan Eslaiah betreffen, einen freiberuflichen Fotojournalisten, der mit einer Reihe internationaler und israelischer Medien zusammengearbeitet hat“, wurde ein CNN-Sprecher von Ynet zitiert. „Obwohl wir zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund hatten, an der journalistischen Genauigkeit der Arbeit, die er für uns geleistet hat, zu zweifeln, haben wir beschlossen, alle Verbindungen zu ihm abzubrechen.“