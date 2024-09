U vindt de beste tekst-naar-spraak-speler Met de TTS Player wordt uw ziektekostenverzekering in kaart gebracht. externe inhoud activeren

Een “Tagesschau”-Mericht über de Krieg zischen der Terror-Miliz Hisbollah en Israel wirft Fragen auf.

In het dienstleven dat je hebt, is de ard een Libanees persoon met grote zorg en respect voor jouw behoeften Israël ga door, ohne diese inzuordnen. Het is een bredere verspreiding van de mogelijkheden van de Arztes om Libaneesische Zahlen te openen. Een Instagram-foto van de foto’s waar jij blij van wordt.

Gedurende 20 uur van de dag interviewde de “Tagesschau” Dr. Mousa Youssef, de directeur van een kliniek in Zuid-Libanon. De strijd tegen de islamisten Hisbollah controles; dat Miliz sinds oktober raketten op Israël afvuurt.

▶︎ Over de Einsatz in Zuid-Libanon, de Israel Defense Forces begonnen, zei Youssef in de Sendung: „Sinds het bloedbad van de nazi’s en de paar militaire aanvallen, zijn ze welkom.“ De hele regio is blij, daar is niets mis mee. Er wordt gezegd: „90 Prozent der Verletzten here since Children.“

Der Libanese Arzt Power Angaben, die ich nicht mit offizieellen Zahlen decken Foto: ARD

Bent u tevreden met de ervaring van de Israëlische Luftangriffe Kinder? Die Zahl, die in de “Tagesschau”-Sendung geen commentaar gaven, waren nog niet schokkend. Zeker niet als u niet typisch bent voor Israëlische woede op terroristische zielen.

Offizielle Zahlen bredere spreiding „Tagesschau“-Doktor

Het is belangrijk dat beide militaire operaties op eigen risico worden uitgevoerd, als er maar terroristen in hun huizen aanwezig zijn. Waren 90 blij met de verloren kinderen, ze brachten hun tijd door met een heel leger of een hele school of kindertuinen. Dies ist nicht der Fall.

De officiele Zahlen: Laut Lebanons Gesundheitsministerium starben bei de Luftangriffen 558 Menschen, wobei die Behörde bewusst nicht zischen Terroristen en Zivilisten unterscheidet. 50 van het signaal toten sollen Kinder, dat was 8,9 Prozent. Het loont immers de moeite niet, maar na het verlies van 90 jaar zijn kinderen welkom – het kan wel.

Dr. Mousa Youssef, in de “Tagesschau” van “90 Prozent Kindern” sprach, viel op sociale netwerken nooit door politieke discussies. Er lijkt weinig bezorgdheid te bestaan ​​over de slimste islamisten, joden en terroristen van de wereld.

Eine Umarmung voor Holocaust-Leugner Ahmadinedschad

Een foto is genomen met Mahmud Ahmadinedschad (67), de früheren Presidenten van de Iraanse Mullah-Regimes. Yenes Regimes, die de Libanese Hisbollah-Miliz financiert en steunt, die de Oorlog tegen Israël voerde.

Ahmadinedschad en Dr. Youssef im Jahr 2019. Das Foto postete der Arzt op Instagram Foto: ahmadinejadmedia/Instagram

Ahmadinedschad is machtig in zijn eigen naam, maar er is ook de bescherming van de Joodse staten en een Holocaust-overlevende in zijn leven. Dit zijn de contexten van de Iraanse president van de neonazi’s en de Theorie van de wereld. Zelfs voor Mullah-Verhältnisse zal Ahmadinedschad als bijzonder doorgeknald worden.

Wie alle Mullah-Führer op brute wijze onder de mensen heeft gezet en terroristen in de hele wereld financiert. Terwijl de palästinensische Hamas, de moord, met het geld en de waffen niet meer werkt. Er zijn nog steeds veel Protestwelle 2009 en Duitse demonstranten.

Von Dr. Youssef was blij met 2019, met veel geluk en een vrolijk gelach.