Israel behält nach dem Krieg die „Sicherheitsverantwortung“ in Gaza, sagt ein israelischer Beamter

Israel beabsichtigt, auch nach dem aktuellen Krieg gegen die Hamas eine weitgehende Kontrolle über den Gazastreifen aufrechtzuerhalten, sagte ein israelischer Beamter am Sonntag.

„Ich sehe keine Situation, in der Israel nicht die ultimative Sicherheitsverantwortung in Gaza trägt“, sagte der Beamte bei einem Briefing in hebräischer Sprache mit israelischen Reportern im Kirya in Tel Aviv.

US-Präsident Joe Biden hat Premierminister Benjamin Netanyahu gewarnt, dass eine Wiederbesetzung des Gazastreifens ein „großer Fehler“ wäre. Israelische Beamte bestehen darauf, dass sie daran kein Interesse haben.

Der Beamte fügte hinzu, dass es nach dem Sturz der Hamas „nicht ausreichen wird, nur Gaza zu sanieren“.

„Es muss einen Prozess der ‚Entnazifizierung‘ durchlaufen“, fuhr der Beamte fort. „Diese Kultur (des Versuchs, Juden zu töten) existiert immer noch in der Palästinensischen Autonomiebehörde.“

Netanjahu nutzte am Sonntag auch Nazi-Deutschland als Metapher, um die Hamas zu beschreiben.

Yaha Sinwar (Mitte), Chef der Hamas-Terrorbewegung im Gazastreifen, schüttelt einem maskierten Kämpfer des militärischen Flügels während einer Kundgebung anlässlich des 35. Jahrestages der Gründung der Gruppe am 14. Dezember 2022 in Gaza-Stadt die Hand. (MOHAMMED ABED / AFP)

Hamas-Führer Yahya Sinwar „kümmert sich nicht um seine Nation und benimmt sich wie ein kleiner Hitler in seinem Bunker“, sagte Netanjahu.

In den letzten Tagen seines Lebens versteckte sich der deutsche Bundeskanzler Adolf Hitler in einem Berliner Bunker und machte das deutsche Volk für die Niederlage des Landes im Zweiten Weltkrieg verantwortlich. Sie hätten „den Untergang verdient“, sagte der deutsche Diktator.

„(Sinwar) kümmert sich um sein Volk genauso wie um ein Staubkorn“, sagte Netanjahu.

Der Beamte sagte, dass sich auch die IDF und ihr Einsatz an der Nordgrenze nach dem Krieg ändern würden.

Ein verfolgtes Sanitätsfahrzeug der israelischen Armee bewegte sich am 31. Oktober 2023 entlang einer Straße in der Nähe der nördlichen Stadt Kiryat Shmona nahe der Grenze zum Libanon. (Jalaa MAREY/AFP)

„Die IDF wird gegen einen (massiven) Grenzdurchbruch vorgehen und nicht nur gegen das Eindringen einiger Terrorzellen in Gemeinden“, sagte der Beamte.

„Die IDF wird größer sein“, fuhr der Beamte fort. „Wir werden in die Armee investieren.“

Der Beamte fügte hinzu, dass die Hisbollah „aufgrund unseres Einsatzes und der Bereitschaft unserer Streitkräfte die Grenze nicht durchbrechen kann“. Das Thema „Eroberung des Nordens“ ist nicht mehr relevant.“

In Saudi-Arabien und in Israel sitzen weise Menschen. Es wird möglich sein, den Prozess, den wir vor dem Krieg begonnen haben, auch danach fortzusetzen – unter der Bedingung, dass wir gewinnen

Zivilisten würden in die evakuierten Gemeinden im Norden zurückkehren, sagte der Beamte, „aufgrund des Ausmaßes und der Stärke des Sieges über die Hamas“.

Der Beamte betonte jedoch, dass derzeit Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass ein massiver Terroranschlag, ähnlich wie der der Hamas am 7. Oktober, im Westjordanland nicht stattfinden kann. „Die Möglichkeit einer größeren Veränderung (bei den IDF-Operationen) im Westjordanland bleibt realistisch.“

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman nimmt am 9. September 2023 an einer Sitzung zum Thema „Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen“ im Rahmen des G20-Gipfels in Neu-Delhi, Indien, teil. (EVELYN HOCKSTEIN/ POOL/ AFP)

Im Hinblick auf den Normalisierungsprozess mit Saudi-Arabien, der bis zum Hamas-Massaker für die USA und Israel oberste Priorität hatte, äußerte sich der Beamte optimistisch.

„In Saudi-Arabien und in Israel sitzen weise Leute“, sagte der Beamte. „Es wird möglich sein, den Prozess, den wir vor dem Krieg begonnen haben, auch danach fortzusetzen – unter der Bedingung, dass wir gewinnen.“

Nach Angaben des Weißen Hauses stimmte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman in einem Telefonat mit Biden zu, schließlich auf den von den USA vermittelten Verhandlungen zur Normalisierung der Beziehungen „aufzubauen“.

Beamte der Biden-Regierung haben eingeräumt, dass die Normalisierungsbemühungen für die USA und Israel nicht mehr die unmittelbarste Priorität haben, da sie daran arbeiten, auf den Hamas-Angriff vom 7. Oktober zu reagieren. Das Weiße Haus besteht jedoch darauf, dass es diesem Ziel weiterhin verpflichtet ist, und hat angedeutet, dass einer der Gründe für das Hamas-Massaker darin bestand, die Bemühungen zu vereiteln.

Spionagedrama

Der Beamte geriet auch in offensichtliche Spannungen zwischen dem ehemaligen Mossad-Chef Yossi Cohen und seinem derzeitigen Direktor David Barnea.

„Yossi Cohen wurde vom Premierminister nicht als Vertreter ernannt“, sagte der Beamte. „Er wandte sich zu Beginn des Krieges mit einer Nachricht eines arabischen Führers an den Premierminister. Der Premierminister erhielt die Nachricht, wies ihn jedoch an, unter dem derzeitigen Direktor Barnea zu arbeiten. Parallele Gleise können die Sache komplizieren.“

Der ehemalige Mossad-Chef Yossi Cohen spricht auf einer Konferenz der Zeitung Makor Rishon im International Convention Center in Jerusalem, 21. Februar 2022. (Yonatan Sindel/ Flash90/ Datei)

Der Beamte fügte hinzu, dass „die Beziehungen zu Katar vom derzeitigen Mossad-Chef zusammen mit dem Geheimdienststab unter der Leitung von Nitzan Alon und dem Chef des Shin Bet verwaltet werden.“ Sie berichten dem Kriegskabinett.“

Früher am Sonntag veröffentlichte der Mossad über das Büro des Premierministers eine ähnliche Erklärung, in der er erklärte, dass „es nur einen offiziellen Kanal gibt, der die Freilassung der Geiseln verwaltet“, und fügte hinzu, dass „jeder andere Beamte, der behauptet, er habe eine Verbindung dazu, nicht autorisiert ist.“ um dies zu tun.“

Cohen – der Teil des Teams von Gal Hirsch ist, das sich für die Freilassung der von der Hamas in Gaza festgehaltenen Gefangenen einsetzt – war kürzlich in Katar, um die Geiselfrage zu besprechen, und hielt auch ein Treffen mit den Familien der Entführten ab. Cohen behauptete in einem Interview, dass alles, was er tue, mit dem Mossad und dem PMO koordiniert sei, obwohl die Aussage nahelegt, dass dies nicht der Fall sei.

Am Sonntagabend gab das Büro des Premierministers eine Klarstellung heraus, dass der ehemalige Mossad-Chef „mit Zustimmung des Premierministers ein Treffen mit einem arabischen Führer initiiert habe“. Die Erklärung fügte hinzu, dass Cohen „auch eine Reihe von Treffen zu diplomatischen Fragen abhielt und mit dem nationalen Sicherheitsberater in Kontakt blieb“, was offenbar versuchte, den internen Streit einzudämmen.

US-Außenminister Antony Blinken (links) trifft sich mit dem katarischen Premierminister und Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani in einem Hotel während eines Treffentages inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas in Amman, Jordanien , 4. November 2023. (Jonathan Ernst/Pool Photo via AP)

Der Beamte sagte auch, dass Israel erste Anzeichen dafür sehe, dass die israelische Bodenoperation die Hamas dazu dränge, eine Vereinbarung zur Freilassung von Geiseln anzustreben. „Wir sehen etwas, aber es ist noch nicht fertig. Vorher haben wir nichts gesehen.“

Zur Möglichkeit eines Waffenstillstands – eine wachsende Priorität für Israels Verbündete – sagte der Beamte: „Selbst wenn es einen Waffenstillstand im Austausch gegen die Freilassung von Geiseln gibt, wird dieser nur vorübergehend sein und Israel wird weiterhin daran arbeiten, die Hamas zu stürzen.“

Ohne die Freilassung der Geiseln werde es „keine Pause und kein Schmaus“ geben, sagte der Beamte und fügte hinzu: „Wer eine Pause will, tut mir leid für den Ausdruck, der kann mich beißen.“ Der Beamte sagte auch, Israel gehe davon aus, dass die Mehrheit der Geiseln noch am Leben sei: „Die Hamas sieht sie als eine Bereicherung.“

Der Beamte fügte hinzu, dass Israel nicht wisse, wie viele Terroristen die IDF getötet habe: „Ich weiß, wir haben viele getötet, aber ich weiß nicht, wie viele.“

In einer kurzen, im Fernsehen übertragenen Erklärung am Freitag sagte Netanyahu, er habe dem US-Außenminister Antony Blinken, der zu Besuch war, gesagt, dass er jeden vorübergehenden Stopp des Kampfes gegen die Hamas ablehne, der nicht „die Freilassung unserer Geiseln“ einschließe.

Darüber hinaus, so betonte der Beamte, habe es kein Angebot zur Freilassung von Geiseln mit ausländischer Staatsbürgerschaft gegeben.

Der Beamte argumentierte auch, dass Netanjahu während des Krieges keine Politik mache. „Der Premierminister geht herum und beschäftigt sich nur mit einer Sache: der Kriegsführung. Die Öffentlichkeit kann darüber reden, aber der Premierminister hat nicht die Absicht, sich jetzt damit zu befassen.“

Ein Handout-Foto zeigt IDF-Soldaten, die im Gazastreifen operieren, in Bildern, die am 5. November 2023 verteilt wurden. (Israelische Verteidigungskräfte)

Nach dem verheerenden Angriff der Terrorgruppe am 7. Oktober, bei dem Tausende von Terroristen die Grenze stürmten und etwa 1.400 Menschen ermordeten, hauptsächlich Zivilisten, die in ihren Häusern und auf einem Musikfestival getötet wurden, und über 240 von ihnen entführten, erklärte Israel den Krieg mit dem Ziel, die Hamas auszurotten Menschen jeden Alters, die in Gaza gefangen gehalten werden. Der Hamas-Angriff wurde von Tausenden Raketen in ganz Israel abgefeuert. Hamas und andere Terrorgruppen haben weiterhin Raketen auf Israel abgefeuert und über 200.000 Israelis vertrieben.

Israelische Staats- und Regierungschefs haben humanitäre Waffenstillstände im Gazastreifen abgelehnt, während das israelische Militär seine Offensive vorantreibt, und Jerusalem hat gewarnt, dass die Hamas jede Kampfpause für ihre Kriegsanstrengungen missbrauchen wird.

Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza teilte am Sonntag mit, dass mehr als 9.770 Palästinenser getötet wurden, seit die Hamas mit ihrem mörderischen Angriff den Krieg entfachte. Die Zahlen machen keinen Unterschied zwischen Terroristen und Zivilisten, noch zwischen denen, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, und denen, die durch Hunderte von Raketen getötet wurden, die von Terrorgruppen abgefeuert wurden, die innerhalb des Gazastreifens zu kurz gekommen sind.