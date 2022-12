Islamistisches Regime – Experten halten die angekündigte Auflösung der Sittenpolizei im Iran für ein Ablenkungsmanöver

Seit Wochen protestieren Iraner gegen das Regime. (Nicht im Abspann/AP/dpa)

Auch die regimenahen Medien reagierten prompt. Trotzdem wurde die Nachricht in vielen Medien weltweit verbreitet. Sahebi vermutet, dass Aussagen des iranischen Generalstaatsanwalts missverstanden wurden. Aus ihrer Sicht wolle er klarstellen, dass die Justiz nicht für die „Moralpolizei“ zuständig sei.

Der Politologe wies darauf hin, dass das iranische Regime gezielt Falschinformationen in den sozialen Medien verbreitet habe. „Auf Twitter gibt es viele Regimetreue, die Propagandavideos und -texte verbreiten.“ Der Fall mit der „Moralpolizei“ sei ein Testballon gewesen, sagte Sahebi. „Sie wollten sehen, inwieweit uns die Medien noch glauben.“

Verschiedene Deutungen möglich

Auch der deutsch-iranische Politikwissenschaftler Ali Fathollah-Nejad sprach bei n-tv von einem Ablenkungsmanöver. Es gehe nicht darum, die „Moralpolizei“ abzuschaffen, sagte er. Lediglich durch Überwachungskameras und Bußgelder werde die Organisation anders vorgehen, damit der Unmut der Bevölkerung abgebaut werden soll.

ARD-Korrespondentin Karin Senz berichtet von einer ähnlichen Einschätzung von Beobachtern. Die Aussagen des Generalstaatsanwalts könnten unterschiedlich interpretiert werden. Beobachter gingen davon aus, dass vielleicht nur die mobilen Einheiten auf der Straße eliminiert oder ihre Aufgaben von einer anderen Einheit übernommen wurden. Auch der staatliche Fernsehsender Al-Alam wies darauf hin, dass bisher kein Beamter das Ende der Sittenpolizei bestätigt habe.

Wie die Polizei untersteht die Sittenpolizei dem Innenministerium und letztlich dem religiösen Führer der Islamischen Republik, Ayatollah Khamenei.

Amiri: Es kursieren bereits Dementis

Die frühere Iran-Korrespondentin der ARD, Natalie Amiri, sprach im BR-Hörfunk von einer Finte. Dementis sind bereits im Umlauf. Zudem sind die Beschwichtigungstaktiken des Regimes seit Jahren bekannt. Der Generalbundesanwalt wies darauf hin, dass Verstöße gegen die Sittengesetze verfolgt und geahndet würden. Es gibt also keine Reform oder Erleichterung.

Zahlreiche Geschäftsleute scheinen derweil einem Aufruf der Protestbewegung zu einem dreitägigen Generalstreik gefolgt zu sein. Videos in sozialen Medien zeigen geschlossene Geschäfte in mehreren Innenstädten, etwa auf dem Basar in der Hauptstadt Teheran. Auch in Isfahan, Shiraz und vielen kleineren Städten sollen Einzelhändler ihre Geschäfte geschlossen haben. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Augenzeugen, dass die Basidsch-Miliz ihre Präsenz in Zentral-Teheran massiv verstärkt habe.

Die Revolutionsgarden kündigten an, hart gegen – so wörtlich – Randalierer, Schläger und Terroristen vorzugehen.

Diese Botschaft wurde am 06.12.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.