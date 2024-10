Islamistische terroristische aanslag: Landtag in NRW zal Solingen-Anschlag in Ausschuss vernietigen

In Noordrijn-Westfalen hebben we de Landtagsfraktionen von CDU, SPDDe Groenen en de FDP met betrekking tot de Einsetzung eine parlamentarischen Untersuchungsausschussses zum Messeranschlag von Solingen geeinigt. Een gemeenschappelijk begrip van de diensten die door het publiek worden geleverd, zodat we in november kunnen spreken op de dag van de bijeenkomst van de plenums. Auch der Vorsitz des Ausschusses and seine Mitglieder sollen dann gewählt.

“De achtergrond van de islamistische terroristische aanslagen in Solingen moet zijn geabsorbeerd door de parlementariërs en de mensen die daar woonden”, aldus de Fraktionsvorsitzenden. „Dat (…) aangezien wij schuldig zijn aan het offer.“

Tijdens de viering van het stadsfestival in Solingen was er eind 23e een feest. Augustus, drie mensen met een boodschap en nog eens acht verloren. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. De Terreurgroep “Islamitische Staat” had de woede voor zichzelf teruggevorderd.

De 26-jarige verdachten kwamen vanuit Bulgarije naar Duitsland naar Syrië en kregen hier asiel. De wet van de Dublinverordening werd aangenomen nadat Bulgarije niet had gehandeld, wat zou resulteren in een asielprocedure. Der Anschlag zog een debat over migratie nach sich.