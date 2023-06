In weiten Teilen der deutschen Gesellschaft ist eine feindselige Haltung gegenüber Muslimen verbreitet. Seine Erscheinungsformen sind alltägliche Realität. Jeder Zweite in Deutschland stimmt antimuslimischen Aussagen zu.

Dies sind Ergebnisse, die die Unabhängige Expertengruppe für Muslimfeindlichkeit (VEM) am Donnerstag (29.06.2023) in ihrem Abschlussbericht „Islamophobie – Eine deutsche Bilanz“ veröffentlicht.

Der Expertenrat wurde nach dem rassistischen Anschlag in Hanau 2020 eingesetzt und mit der Durchführung der Studie beauftragt.

Auf über 400 Seiten beschreiben die neun Autoren die Gesellschaft anhand wissenschaftlicher Studien, polizeilicher Kriminalstatistiken und der Dokumentation antimuslimischer Vorfälle durch Antidiskriminierungsstellen, Beratungsstellen und NGOs.

Diskriminierung bis hin zur Gewalt

Die VEM definiert Islamophobie als „die Zuschreibung umfassender, weitgehend unveränderlicher, rückständiger und bedrohlicher Eigenschaften an Muslime und als Muslim wahrgenommene Menschen.“ Auf diese Weise werde „bewusst oder unbewusst eine Fremdheit oder gar Feindseligkeit“ konstruiert, die zu vielschichtigen gesellschaftlichen Ausgrenzungs- und Diskriminierungsprozessen bis hin zur Anwendung von Gewalt führe.

Seit 2017 werden explizit islamfeindliche Straftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik gesondert erfasst. Seitdem werden jedes Jahr 700 bis 1.000 Fälle von Beleidigung, Volksverhetzung und Bedrohung, Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung registriert.

Der Bericht wies weiter darauf hin, dass Muslime in der gesamten deutschen Gesellschaft (von Nicht-Muslimen) als „unintegriert“ wahrgenommen werden und dazu neigen, sich bewusst zu distanzieren und den Kontakt mit Menschen anderen Glaubens zu meiden.

Muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, berichten, dass sie häufig Ziel öffentlicher Anfeindungen sind. Und es gibt weit verbreitete Vorurteile gegenüber muslimischen Männern, denen eine Affinität zu Gewalt, Extremismus und patriarchalen Werten nachgesagt wird. Besonders problematisch sei die Gleichsetzung von muslimischer Frömmigkeit und Fundamentalismus, sagen die Forscher. Es besteht sogar die Bereitschaft, sich für Einschränkungen der Grundrechte der Muslime im Bereich der Religionsfreiheit einzusetzen und ihnen das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe zu verweigern.

Das Scheitern politischer Parteien

Die Studie befasst sich auch mit den politischen Parteien. Im Bundestag vertritt die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) „ein offensichtlich antimuslimisches Programm“. Im größten Oppositionsblock – dem Mitte-Rechts-Block der Christlich-Demokratischen Union (CDU) und der Bayerischen Christlich-Sozialen Union (CSU) – „zeigt sich die latente Feindseligkeit gegenüber Muslimen in der uneinheitlichen Anerkennung des Islam als Teil der deutschen Nation oder Kultur.“ Die regierenden Mitte-Links-Sozialdemokraten (SPD), Grünen und die neoliberalen Freien Demokraten (FDP) scheitern daran, institutionellen Rassismus konsequent zu bekämpfen. Die postkommunistische Linkspartei ist eine bemerkenswerte Ausnahme.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bezeichnete die Ergebnisse als „bitter“. Sie wies darauf hin, dass unter den rund 5,5 Millionen Menschen muslimischen Glaubens und Kultur die meisten deutsche Staatsbürger seien.

„Muslimisches Leben ist ein selbstverständlicher Teil Deutschlands. Wir wollen, dass alle Menschen in unserer vielfältigen Gesellschaft die gleichen Chancen und Rechte haben“, sagte Faeser.

Jedes Jahr am „Tag der offenen Moschee“ öffnen Deutschlands Moscheen ihre Türen für die Öffentlichkeit Bild: Fabien Sommer/dpa/picture Alliance

Die Experten sprechen zahlreiche Empfehlungen aus: Erstens, dass sich alle Menschen und Organisationen im Land solidarisch zeigen. Sie schlagen vor, einen Bundesbeauftragten für die Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit zu ernennen, einen ständigen Expertenrat einzurichten und stärker in den Auf- und Ausbau von Institutionen zu investieren, die Beschwerden registrieren und dokumentieren.

Überarbeitung von Lehrbüchern

Die Experten empfehlen der Bundesregierung, eine Strategie zu entwickeln, um die Beteiligung von Menschen „mit muslimischem Identitätsbezug“ in allen staatlichen Institutionen zu fördern – mit verbindlichen Zielen und der Investition in gezielte Öffentlichkeitsarbeit. Es soll Fortbildungen für Lehrer, Erzieher und Polizisten sowie für Mitarbeiter in Justiz, Verwaltung, Medien und Kultureinrichtungen geben.

Schulen sollten verpflichtet werden, sich mit dem Problem der Feindseligkeit gegenüber Muslimen auseinanderzusetzen. Die Kultusministerkonferenz fordert Experten auf, „Lehrpläne und Lehrbücher fächerübergreifend zu überarbeiten“, um antimuslimische Inhalte zu entfernen.

Auch in der Kunst- und Kulturszene sieht die VEM Defizite. Eine umfassende Analyse der Darstellung des Islam in deutschsprachigen Filmen zeigt beispielsweise, dass fast 90 % von ihnen eine negative Tendenz aufweisen.

„Der Fokus liegt auf Geschichten über Terroranschläge, Radikalisierung, Kriege und Frauenunterdrückung, wodurch die filmische Bandbreite der Islamthemen auf wenige Konflikt- und Krisenthemen eingegrenzt wird“, heißt es in dem Bericht, während die Vielfalt muslimischer Lebensstile im deutschen Sprachraum weitgehend unsichtbar bleibe Produktionen.

Die Deutsche Islamkonferenz, die die Arbeit der VEM finanziert hat, wird sich nun mit dem Abschlussbericht des Expertengremiums befassen. Und für den Herbst ist eine Fachtagung geplant.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.

