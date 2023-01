ISL hat das Niveau der Professionalität im indischen Fußball erhöht: Shaji Prabhakaran

Der All India Football Federation (AIFF) hat beschlossen, einige wesentliche Schritte zu unternehmen, um den Sport im Land voranzubringen. Der indische Fußball befand sich letztes Jahr in der Schwebe, als die FIFA beschloss, AIFF „aufgrund unzulässiger Einflussnahme durch Dritte, was einen schwerwiegenden Verstoß gegen“ seine Statuten darstellt, zu verbieten.

Nach 10 Tagen wurde es jedoch besser, als die FIFA die Suspendierung aufhob, nachdem sie die Bestätigung erhalten hatte, dass das Mandat des Ausschusses der Administratoren (CoA), der zur Übernahme der Befugnisse des AIFF-Exekutivkomitees eingerichtet worden war, beendet und die Vorstandsverwaltung wieder voll besetzt war Kontrolle der täglichen Angelegenheiten der AIFF.

Die Wahl fand kurz darauf statt und Kalyan Chaubey schlug Bhaichung Bhutia, um der neue AIFF-Präsident zu werden. Die erste Entscheidung, die er nach Übernahme des Amtes traf, war die Ernennung von Shaji Prabhakaran zum neuen Generalsekretär.

Fußball ist wohl die meistbesuchte Sportart der Welt und selbst in einem Cricket-verrückten Land wie Indien hat er eine beträchtliche Reichweite, aber die Fangemeinde während der Katar-Weltmeisterschaft im letzten Jahr war riesig. Bei diesem Mega-Turnier zeigten afrikanische und asiatische Mannschaften wie Marokko und Japan einige denkwürdige Leistungen, die die indischen Fans gespannt auf die Qualifikation ihres Landes für die FIFA-Weltmeisterschaft zurückgelassen haben müssen.

Es ist jedoch kein einfacher Weg für die Blue Tigers, da es einige Dinge gibt, die in der AIFF in Ordnung gebracht werden müssen, um die Dinge an der Basis zu verbessern.

In einem exklusiven Gespräch mit Nachrichten18 Sportsprach Prabhakaran darüber, wie ISL zur Förderung der Professionalität im indischen Fußball beigetragen hat, betonte aber gleichzeitig, dass das Wettbewerbsniveau im Klubfußball ziemlich schwach sei.

„Wir brauchen eine wettbewerbsfähige Struktur, die lebendig ist. ISL hat dieses Maß an Professionalität im indischen Fußball erhöht. Heute wird jeder Spieler, wenn Sie sprechen, sogar Sunil Chhetri sagen, dass er hier gespielt hat und etwas erlebt hat, was er zuvor noch nicht erlebt hat“, sagte Prabhakaran Nachrichten18 Sport.

„Deshalb haben wir ausdrücklich erklärt, dass unsere Konkurrenz von oben nach unten unsere schwächste ist. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, ein lebendiges, wettbewerbsfähiges Niveau zu erreichen. Und daran arbeiten wir gemeinsam“, fügte er hinzu.

Auf die Frage, warum Indien noch keine Ersatzoption für seinen legendären Stürmer Sunil Chhetri gefunden hat, gab Prabhakaran zu, dass es bei AIFF keine Talententwicklungsstrategie gab, als sie das Kommando übernahmen, aber jetzt haben sie einen Fahrplan festgelegt, um eine Bühne für die Zukunft zu schaffen Spieler, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

„Seht also, es ist ein System. Sehen Sie, wir sind sehr explizit angegeben. Wir haben keine Nummer sieben. Wenn wir für uns Nummer sieben sagen, gibt es keine Talententwicklungsstrategie, keinen Elite-Entwicklungsplan. Wir brauchen zweifellos viele Sunil Chhetris, aber dafür brauchen wir einen robusten Plan, und dort werden wir als eine unserer Schwächen identifiziert“, fügte er hinzu.

Prabhakaran erklärte, er glaube nicht, dass eine Abkürzung dem indischen Fußball helfen werde, neue Talente zu entwickeln, und sagte, dass der Vorstand mit den Top-Klubs zusammenarbeiten werde, um vielversprechende Persönlichkeiten zu fördern.

„Wir haben keinen Talenterkennungs- und -entwicklungsplan, der wirklich konsequent Spieler auf diesem Niveau hervorbringt. Und dort werden wir mit unseren Vereinen zusammenarbeiten, die diesen Teil stärken, und so werden wir mehr Elitespieler in unserem System sehen und wir werden in der Lage sein, mitzuhalten. Sehen Sie, heute erlauben diese Herausforderungen leider vielleicht nicht das Level an Übereinstimmungen, das wir überwinden müssen, es gibt dort keine Abkürzung und es gibt keine anderen Möglichkeiten. Auf jeden Fall müssen wir ihnen diese Bühne zum Spielen bieten, und so werden sie wachsen. Wir werden definitiv (talentierte Spieler) finden“, sagte er.

Die AIFF hat intensiv auf das Scouting-Programm gesetzt, um auch in den kleinsten Städten neue Talente zu finden. Der 50-Jährige sagte, dass die europäischen Clubs nach Talenten suchen und es nun die Aufgabe von AIFF sei, sie zu finden und zu fördern, um sie auf globaler Ebene sichtbar zu machen.

„Sehen Sie, dass heute auf der ganzen Welt in einer digitalen Welt jeder weiß, wo die Talente sind, wohin sie gehen müssen, jeder sucht nach Talenten, jeder Verein sucht nach Talenten. Sie wollen die billigsten Talente und die ersten, die es zu fangen gilt, und deshalb können wir Talente nicht verstecken. Aber das ist unsere Schwäche, wir stellen nicht bloß, finden keine Talente und geben ihnen die Plattform. Und wenn wir es einmal getan haben, müssen wir es nicht mehr tun, die Leute werden es tun. Das ist also ein Aktivierungsmechanismus, den wir tun müssen, weil wir als Verband die Vereine nicht kontaktieren und sie bitten können, zu kommen und Talente aufzunehmen. Sie werden sicherlich das Talent nehmen, wenn sie es finden, aber dafür müssen wir zuerst eine Struktur entwickeln, um das Talent zu finden“, schloss er.

