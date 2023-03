De blik van Madame Soler is ernstig, alert en gefocust. Dit was de intense blik die schilder Pablo Picasso in 1903 vastlegde van de vrouw van zijn vriend, kleermaker Benet Soler.

Het portret, uit Picasso’s Blauwe Periode, is sindsdien het onderwerp geworden van een langdurig en bitter geschil tussen de erfgenamen van de joodse bankier en kunstverzamelaar Paul von Mendelssohn-Bartholdy (1875-1935) en de Beierse staatsschildercollecties. Beide partijen claimen het rechtmatige eigendom van ‘Madame Soler’.

De Beierse staatsschildercollecties zijn de beheerder van een groot deel van de openbare kunstcollecties die behoren tot de Vrijstaat Beieren, evenals de Beierse musea en openbare kunstgalerijen waarin deze kunstwerken worden tentoongesteld.

Touwtrekken om het schilderij van Picasso

Het geschil over “Madame Soler” is ingewikkeld omdat de partijen het oneens zijn over de vraag of het schilderij onder dwang is verkocht – in de context van de vervolging en onteigening van joden in nazi-Duitsland vanaf 1933. Toch is er geen sluitend bewijs voor dit doel.

Aangezien het in Duitsland niet mogelijk is om rechtszaken aan te spannen voor verjaarde restitutieclaims – en omdat Amerikaanse rechtbanken de jurisdictie hebben afgewezen – is het geschil over “Madame Soler” in een impasse beland. Publieke druk wordt gebruikt om deze impasse te doorbreken.

Toch is er in Duitsland in dergelijke gevallen één mogelijk verhaal: de Limbach-commissie. De commissie, die in 2003 door de Duitse regering is opgericht, kan worden ingeschakeld om te bemiddelen in geschillen over de teruggave van door de nazi’s geroofde kunst, met name van vervolgde joodse burgers tijdens het Derde Rijk, die nu in het bezit zijn van musea, bibliotheken, archieven of andere openbare instellingen. instellingen in Duitsland. Het kan dan de zaak beoordelen en juridisch niet-bindende – hoewel moreel niet minder belangrijke – aanbevelingen doen om het geschil te beslechten.

De partijen bij het geschil moeten er echter beide mee instemmen dat de Commissie hun zaak herziet. De Beierse Staatsschildercollecties hebben zich niet bereid getoond om deze stap te zetten.

‘Madame Soler’: Herkomst tijdlijn

Samen met zijn eerste vrouw legde Paul von Mendelssohn-Bartholdy in Berlijn een aanzienlijke privécollectie van moderne kunstenaars aan, waaronder mogelijk Picasso’s “Madame Soler” uit 1913/1914, maar uiterlijk uit 1930.

In 1934 merkte de manager van de Luzern-vestiging van de kunsthandel Justin K. Thannhauser echter op dat er aanwijzingen waren voor verkoopintenties. Thannhauser, zelf een Jood, had bijgedragen aan de wereldwijde bekendheid van de schilder met zijn grote Picasso-tentoonstelling in München in 1913.

Expositieruimte in de Pinakothek in 2002 met twee schilderijen van Picasso uit de Blauwe Periode Afbeelding: Gambarini Mauricio/dpa/picture-alliance

Mendelssohn-Bartholdy stierf op 11 mei 1935 aan een hartaanval en zijn tweede vrouw werd zijn erfgenaam.

In augustus 1935 werd “Madame Soler” door de Thannhauser Gallery in Berlijn vermeld als “gekocht”.

In oktober 1935 bood Thannhauser het schilderij te koop aan, samen met vier andere werken van Picasso. Maar zelf kwam hij in nazi-Duitsland steeds meer onder druk te staan, ging naar Parijs en vluchtte vandaar in 1940 – met veel niet-ingelijste werken in zijn bagage – naar de VS.

“Madame Soler” werd voortaan onderdeel van de privécollectie van Thannhauser in New York – prominent geplaatst en duidelijk zichtbaar voor gasten.

In november 1964 verwierf de Beierse staatsschildercollecties Picasso’s “Madame Soler” voor 1,7 miljoen Zwitserse frank (1,6 miljoen Duitse mark) van Justin Thannhauser via een bedrijf gevestigd in Vaduz, Liechtenstein.

Is het nazi-roofkunst?

De erfgenamen Mendelssohn-Bartholdy betwijfelen of het schilderij is verkocht zonder dat er druk op hun voorouder is uitgeoefend, of zelfs maar dat het überhaupt is verkocht. Afgezien van de interne documentatie van de Thannhauser Gallery is er geen direct bewijs van de aankoop zelf. Het is dus ook mogelijk dat het schilderij alleen in opdracht van Thannhauser is verkocht. Dat betoogt Julius H. Schoeps, historicus, houder van het Federale Kruis van Verdienste en afstammeling van Mendelssohn-Bartholdy – niet alleen in de claimverklaring, maar ook in zijn boek “Wie is de eigenaar van Picasso’s Madame Soler?” gepubliceerd in 2022.

Julius Hans Schoeps, historicus en afstammeling van Paul von Mendelsson-Bertholdy Afbeelding: CC-BY-JH Schoeps

Hij acht het waarschijnlijk dat Mendelssohn-Bartholdy de schilderijen in opdracht aan Thannhauser heeft gegeven om een ​​koper te vinden voordat ze door de nazi-autoriteiten in beslag werden genomen. Hij had nog geen enkel schilderij verkocht, maar tussen 1933 en 1935 verkocht hij 15 van zijn schilderijen. De Vrijstaat Beieren beweert echter dat het schilderij “geen cultureel eigendom is dat door de nazi’s in beslag is genomen”.

Wat nu?

In het geval van de vier andere verkochte Picasso-schilderijen hebben de erfgenamen een schikking getroffen met het Guggenheim Museum, het Museum of Modern Art in New York en met de Andrew Lloyd Webber Foundation. In elk geval zijn de werken in de collecties gebleven in ruil voor de betaling van een niet nader genoemd geldbedrag. De National Gallery in Boston gaf zijn Picasso terug aan de erfgenamen.

Aangezien het er op dit moment niet naar uitziet dat er binnenkort in Duitsland een restitutiewet zal worden ingevoerd, of dat de processen van de Commissie Limbach zullen worden hervormd om een ​​recht op beroep mogelijk te maken, zelfs eenzijdig, is het enige middel dat overblijft een openbaar debat.

Natuurlijk kunnen de schilderijencollecties van de Beierse staat hun positie behouden in een poging de controverse over ‘Madame Soler’ uit te zitten. Toch zou het nadrukkelijk volhouden van de erfgenamen dat er onrecht is aangedaan voor de Commissie Limbach aanleiding kunnen zijn om opheldering te vragen.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.