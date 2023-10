Is het gebeurd met het huwelijk van Silvio Berluscon?

Het frisse Italiaanse management- en administratief personeel heeft een positieve invloed op de kwaliteit van ons artistieke werk, inclusief beelden van TV-Shopping. Nun möchten die Erben die Sammlung werden losgelaten – blozen wie?

Als er geen werk van Palazzo Chigi in Rom is, was er meer kunst: de nieuwe regisseur Silvio Berlusconi in november 2010. Alessandro Di Meo / EPA

“Hallo, dit is Berlusconi, ik heb 50.000 euro”, zeiden we, en je kunt rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen in de tv-studio en je kunt de foto bekijken. „En ik ben Napoleon“, werd ik beantwoord en aanvaard. Ik herinner me dus dat Alessandro Orlando in juni contact met hem had met voormalig CEO Silvio Berlusconi.