Bondscoach Julian Nagelsmann moet wachten tot het einde van zijn carrière. Staat hij nu in de DFB-Tor zu eenner Sensations-Rückkehr?

In oktober wachten we op het Duitse nationale team in de Nations League. Er is een duel in Bosnië-Herzegovina (11 oktober) en drie dagen in Nederland. Bondscoach Julian Nagelsmann is aangekondigd als gepensioneerd in de Kürze. In de toekomst komt daar verandering in, aangezien Marc-André ter Stegen ook deel uitmaakt van de behandeling en de nummers in de Duitse kabinetten ook worden geordend, en de knieën worden gezogen en de monaat kan worden verwijderd.

Wettbewerb Naties Liga Freitag, 11 oktober om 20:45 uur Bosnië-Herzegovina – Duitsland Montag, 14 oktober om 20:45 uur Duitsland – Nederland

DFB-Shock: Julian Nagelsmann kijkt naar de voortgang van Marc-André ter Stegen

“De Verletzung van Nachricht von Marc was voor ons een grotere schok”, teilte Nagelsmann op de DFB-Homepage mit. “We zullen gelukkig zijn in de National Mannschaft en op de Platz blijven. Wij wensen Marc dat alles goed was voor de operatie en een goed en snel herstel. We sturen een bericht. We kijken altijd uit naar het signaal!”

Drückte sich auch Rudi Völler uit. “Ik zou graag deze snelle ontwikkeling willen, zodat onze beide nationale teams hen in hun toekomst kunnen ondersteunen.” Marc hat im Laufe seiner Karriere schon eeninige Rückschläge verkraften müssen. Er zijn veel mensen die mij graag willen helpen, zoals de sportdirecteur van de DFB zei.

Na Stegen-Verletzung: Kehrt Manuel Neuer in DFB-Tor zurück?

De beide komende landswedstrijden werden gespeeld door Alexander Nübel en Oliver Baumann in de DFB-Tor. Ze zouden ook genomineerd kunnen worden voor een Torwart-Juwel des SC Freiburg. Maar wie weet meer? Wilt u een Manuel Neuer seinen Rücktritt rückgängig machen? Voor October is er geen optie die problemen met het bovenbeen zal veroorzaken.

Er is een algemene optie voor de Torwart-Legende – ook voor de WM 2026. Nagelsmann zou kunnen reageren als deze niet beschikbaar is vóór de turnier, dus aarzel niet om na 40 jaar vorm en fitheid terug te keren. (mab met dpa)