De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York is gebaseerd op de bilaterale gesprekken over de grens. Als het gemakkelijk is om mos te eten, dan is het in een grote kamer met meer gespreksboxen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de grijze achtergrond. Ik heb de minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock in een solche box geplaatst voor een van de komplizierteren gesprekken bij de Vereinten Nations: Sie met de Iraanse minister Abbas Araghchi voor 30 minuten. Sinds de ministeriële periode is verlengd, moet met alle acties rekening worden gehouden, zodat een steekvlam in de gastheer wordt vermeden. Het ging aber auch um in Iran inhaftierte Deutsche en um Waffenlieferungen in Rusland. Baerbock heeft ervoor gezorgd dat Teheran de Raketen en Drohnen meer in Moskou heeft voortgezet.