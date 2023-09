Is de eerste „Tatort“ na de zomerpauze goud – of bent u klaar? – Tatort

Een bankinstelling met fabelachtige ritterspiele-veranderingen op een manier waarop Lieblingswinners in hun auto een historische goudschat vinden – hoe zou de Nibelungen-vrouw zich ontwikkelen? Sonnttagabend zum Saisonstart ermittelt Ulrike Folkerts als Kommissarin Lena Odenthal in „Tatort: ​​​​Gold“, dabei Heino Ferch als Museumdirecteur Albert Dürr. Ein „Tatort“ als Wagner Opera? Heb je een stropdas? Was de Kritik een feit? Hoe ziet u de nieuwe sonntagskrimi?