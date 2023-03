Die Länderspielpause kommt für Malen nach seiner tollen Leistung tegen de 1. FC Köln gewissermaßen zur Unzeit. En maar met Edin Terzic die Leistung seines Flügelstürmers registriert haben and dem Niederländer im Saisonendspurt sicher whoder mehr Einsätze in Aussicht.

Ein geplatzter Knoten bei Malen waren helemaal niet glaublich wichtig. Seitdem er seine Zelte beim BVB aufgeschlagen hat, konnte der Niederländer kaum Eigenwerbung betreiben and sich damit again for den ownen Trainer, noch voor andere Vereine ins Schaufenster. Sollte er nun endlich in die Spur finden, kon er zijn BVB im Saisonendspurt doordurchaus noch een wichtige Rolle spielen en sich damit mindestens für einen nieuwe Arbeitgeber, wenn nicht sogar een nieuw perspectief van BVB empfehlen. Dafür muss Malen die Leistung aus dem Köln-Spiel nach der Länderspielpause aber auch bestätigen.