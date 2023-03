CNN

—



Tien mensen die betrokken zijn bij de dood van een 28-jarige zwarte man tijdens het intakeproces vorige week in een psychiatrische instelling in Virginia, zijn beschuldigd van doodslag.

Zijn familie wil antwoorden op de vraag hoe een veelbelovende muzikant die een zogenaamde geestelijke gezondheidscrisis doormaakte, eindigde met zijn dood – en waarom niemand voor hem opkwam en ervoor zorgde dat hij niet werd vermoord.

De officier van justitie zegt dat afgevaardigden van de wetshandhaving hem “dood hebben gesmoord” terwijl ze hem in bedwang hielden. Ook ziekenhuispersoneel is aangeklaagd.

De plaatselijke vakbond van wetshandhavers zegt dat ze “achter” de afgevaardigden staan, terwijl een advocaat van een van de aangeklaagde afgevaardigden zei dat hij uitkijkt naar de volledige waarheid die in de rechtbank wordt gedeeld.

Dit is wat we weten over het dodelijke incident.

Irvo (uitgesproken als EYE-voh) Otieno was 28. Hij had een passie voor muziek, zei familieadvocaat Mark Krudys donderdag, en werkte eraan om hiphopartiest te worden. Oorspronkelijk uit Kenia, kwam hij naar de VS toen hij 4 was.

Zijn moeder, Caroline Ouko, zei dat hij “zijn ding had gevonden” met muziek en in minder dan vijf minuten een liedje kon schrijven. “Hij stopte daar zijn energie in en hij was er blij mee”, zei ze donderdag op een persconferentie.

Irvo had een groot hart, zei ze, en was degene bij wie zijn klasgenoten kwamen als ze problemen hadden. Hij was een leider die zijn eigen perspectief naar voren bracht, voegde ze eraan toe.

“Als er discussie was, was hij niet bang om de andere kant op te gaan terwijl iedereen volgde,” zei ze.

Haar zoon had een psychische aandoening waarvoor medicijnen nodig waren, zei Ouko. Hij had lange stukken waarin “(jij) niet eens zou weten dat er iets mis was” en dan waren er momenten waarop “hij in een soort van nood raakte en dan weet je dat hij naar een dokter moet”, zei ze.

Op 3 maart werd Otieno gearresteerd door de politie van Henrico County die reageerde op een melding van een mogelijke inbraak, volgens een persbericht van de politie. De agenten, vergezeld van leden van het crisisinterventieteam van de provincie, plaatsten hem onder een bevel tot voorlopige hechtenis.

De agenten brachten hem naar een ziekenhuis waar hij volgens de autoriteiten drie agenten had aangevallen. De politie bracht hem naar de gevangenis en hij werd geboekt.

Op 6 maart werd Otieno naar een psychiatrische instelling in Dinwiddie County gebracht en stierf tijdens het intakeproces, volgens de advocaat van het Gemenebest, Ann Cabell Baskervill.

“Ze hebben hem dood gesmoord”, zei de aanklager.

Een voorlopig rapport van het Office of Chief Medical Examiner in Richmond identificeert verstikking als doodsoorzaak, zei het advocatenkantoor van het Gemenebest in een verklaring.

Otieno werd twaalf minuten lang met handboeien en beenboeien op de grond gehouden door zeven hulpsheriffs, zei Baskervill.

Zeven afgevaardigden van de sheriff in Henrico County en drie ziekenhuismedewerkers zijn beschuldigd van doodslag.

De zeven afgevaardigden die werden aangeklaagd, werden dinsdag in de vrijlating van Baskervill geïdentificeerd als Randy Joseph Boyer, 57, uit Henrico; Dwayne Alan Bramble, 37, uit Sandston; Jermaine Lavar Branch, 45, uit Henrico; Bradley Thomas Disse, 43, van Henrico; Tabitha Renee Levere, 50, van Henrico; Brandon Edwards Rodgers, 48, van Henrico; en Kaiyell Dajour Sanders, 30, uit North Chesterfield.

De Henrico Fraternal Order of Police Lodge 4, de plaatselijke vakbond van wetshandhavers, heeft dinsdag een verklaring afgegeven waarin staat dat ze “achter” de afgevaardigden staan.

“Politiewerk in Amerika is tegenwoordig moeilijk, nog meer gemaakt door de mogelijkheid om strafrechtelijk vervolgd te worden tijdens het uitvoeren van hun plicht”, aldus de groep. “De dood van meneer Otieno was tragisch en we betuigen onze condoleances aan zijn familie. We staan ​​ook achter de zeven beschuldigde afgevaardigden die nu worden beschuldigd van moord door de advocaat van het Gemenebest van Dinwiddie County, Ann Baskervill.”

De donderdag gearresteerde ziekenhuismedewerkers werden geïdentificeerd als Darian M. Blackwell, 23, uit Petersburg; Wavie L. Jones, 34, uit Chesterfield; en Sadarius D. Williams, 27, uit Noord-Dinwiddie.

Er zijn videobeelden, maar die worden niet vrijgegeven aan het publiek. CNN heeft om de beelden gevraagd, maar kreeg te horen dat het materiaal niet onderworpen is aan verplichte openbaarmaking omdat het onderzoek nog gaande is.

“Om de integriteit van het strafrechtproces op dit moment te behouden, kan ik de video niet publiekelijk vrijgeven”, zei Baskervill, terwijl hij opmerkte dat de bewakingsvideo van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg het intakeproces opnam.

Otieno’s familie heeft de video bekeken die donderdag door aanklagers is verstrekt en zijn moeder zegt dat Otieno is gemarteld.

“Mijn zoon werd behandeld als een hond, erger dan een hond”, schreeuwde ze, boos dat niemand stopte wat leidde tot de dood van haar zoon. “We moeten beter doen.”

Zijn oudere broer, Leon Ochieng, zei dat mensen er zeker van moeten zijn dat ze hulp inroepen als hun dierbaren in een crisis verkeren. Hij geloofde niet dat de mensen die hij op de video zag, zich bekommerden om het behoud van een leven.

“Wat ik zag was een levenloos mens zonder enige vertegenwoordiging”, zei Ochieng, eraan toevoegend dat zijn familie nu gebroken is en oproept tot meer bewustzijn over hoe mensen met psychische aandoeningen moeten worden behandeld.

“Kan iemand mij uitleggen waarom mijn broer er nu niet is?” zei Ochieng.

CNN heeft de afgevaardigden om commentaar gevraagd en heeft bericht gekregen van de advocaten van twee van de aangeklaagde personen.

Peter B. Baruch, een advocaat van Disse, gaf een verklaring af waarin hij zijn cliënt verdedigde.

‘Deputy Disse heeft een 20-jarige carrière bij de sheriffafdeling gehad en heeft eervol gediend. Hij kijkt uit naar zijn kans om deze zaak te proberen en naar de volledige waarheid die in de rechtbank wordt gedeeld en betuigd”, zei hij.

De advocaat van Bramble, Steven Hanna, zei dat hij nog steeds informatie aan het verzamelen was en weigerde verder commentaar te geven.

CNN heeft niets gehoord van de andere advocaten die het heeft geïdentificeerd als vertegenwoordigers van de andere beklaagden.

Familieadvocaten zeggen dat Otieno geen bedreiging vormde voor de hulpsheriffs.

Burgerrechtenadvocaat Ben Crump, die namens de familie werkt, zei dat Otieno niet gewelddadig of agressief was tegen de afgevaardigden.

“Je ziet in de video dat hij wordt vastgehouden met handboeien, hij heeft beenboeien om, en je ziet in het grootste deel van de video dat hij tussen levenloosheid en bewusteloosheid lijkt te zitten, maar toch zie je hem zo brutaal worden vastgehouden met een knie in zijn nek”, zei Crump donderdag.

Crump zei dat de video een “commentaar is op hoe onmenselijke wetshandhavers mensen met een geestelijke gezondheidscrisis behandelen als criminelen in plaats van ze te behandelen als mensen die hulp nodig hebben”, zei hij.

Net als bij de arrestatie en dood van George Floyd in Minneapolis in 2020, lag Otieno met zijn gezicht naar beneden en in bedwang gehouden, zei Crump.

“Waarom zou iemand niet genoeg gezond verstand hebben om te zeggen dat we deze film eerder hebben gezien?” hij zei.

Familieadvocaat Mark Krudys zei dat de hulpsheriffs buitensporig geweld hadden gebruikt.

“Zijn moeder schreeuwde eigenlijk om hulp voor haar zoon in een geestelijke gezondheidssituatie. In plaats daarvan werd hij in het strafrechtsysteem geduwd en agressief en slecht behandeld in de gevangenis”, zei hij.

De video van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg laat zien dat de beschuldigingen terecht zijn, zei Krudys.

“Als je die video ziet … ga je jezelf gewoon afvragen: ‘Waarom?'”, zei hij.

De 10 beklaagden zullen dinsdag voor de rechtbank verschijnen voor een grand jury, volgens online rechtbankverslagen. Crump heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie opgeroepen om deel te nemen aan het onderzoek.

Indien veroordeeld, is de gevangenisstraf voor doodslag in Virginia minimaal vijf jaar met een maximum van 40 jaar.