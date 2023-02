De IRS heeft vrijdag federale belastingrichtlijnen uitgevaardigd voor miljoenen Amerikanen die in 2022 staatskortingen of -betalingen hebben ontvangen.

De aankondiging kwam ongeveer een week nadat het bureau die belastingbetalers had aangespoord om te wachten met indienen terwijl het bepaalde of de fondsen belastbaar zijn op federale aangiften.

“De IRS heeft bepaald dat in het belang van een goede belastingadministratie en andere factoren, belastingbetalers in veel staten deze betalingen niet hoeven te vermelden in hun belastingaangifte voor 2022”, aldus de dienst in een verklaring.

Het bureau zei dat belastingbetalers in Californië, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Maine, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania en Rhode Island deze betalingen niet hoeven te rapporteren op hun federale belastingaangiftes. Sommige belastingbetalers in Alaska kunnen ook federale heffingen op bepaalde betalingen vermijden.

Belastingbetalers in Georgia, Massachusetts, South Carolina en Virginia kunnen voor sommige betalingen ook de federale belastingaangifte overslaan. Maar of u in aanmerking komt, kan afhangen van factoren uit uw eerdere belastingaangifte.