Knapp eine Woche vor dem Bund-Länder-Treffen zum Thema Migration spricht der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wust forderte, Asylverfahren außerhalb Europas ernsthaft zu diskutieren. „Irreguläre Migration muss beendet werden, damit wir den Menschen gerecht werden können, die unsere Hilfe wirklich brauchen, weil sie vor Krieg und Vertreibung fliehen“, sagte Wüst Sueddeutsche Zeitung.

Der CDU-Politiker schlug vor, ähnlich wie beim EU-Türkei-Abkommen auch in Nordafrika Abkommen gegen finanzielle Zusagen abzuschließen. Flüchtlinge sollen dabei erwischt worden sein… Europa entlang der Fluchtrouten in Partnerländer verbracht werden, „damit dort das Verfahren und die Schutzgewährung rechtsstaatlich erfolgen können.“ „Das bedeutet, dass diejenigen, die keinen Schutzstatus erwarten können, gar nicht erst in unser Land kommen. Wir müssen diese Partnerländer finanziell unterstützen. Es geht um Vereinbarungen mit Leistung und Gegenleistung“, sagte Wüst.

Am 6. November wollen sich die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz treffen (SPD) diskutierte über die Eindämmung irregulärer Migration und die Finanzierung der Kosten für die Betreuung von Flüchtlingen in Deutschland. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist derzeit zu Gesprächen über die Zusammenarbeit in Migrations- und Sicherheitsfragen in Marokko.

Das sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr Sueddeutsche ZeitungSeine Partei unterstützt zudem die Durchführung von Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU. „Eine solche Regelung würde Klarheit über den Schutzstatus schaffen und verhindern, dass Menschen perspektivlos den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nehmen. Auch das ist eine Frage der Menschlichkeit.“

Kürzung der Leistungen für Asylbewerber

Auch die Debatte über Leistungskürzungen für Asylbewerber dürfte Thema des Bund-Länder-Treffens sein. Das forderten Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann (beide FDP) am Wochenende.

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion zeigte sich hierzu grundsätzlich aufgeschlossen. Allerdings warnte er davor, „die Schraube zu weit zu drehen“. „Eine Anpassung der Leistungen für Asylbewerber kann sinnvoll sein, wenn ein Verfahren sehr lange dauert“, sagte Dirk Wiese den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Ich würde es nicht von vornherein ausschließen, es muss besprochen werden“, sagte er.

Für geduldete Menschen könnten die Leistungen bereits gekürzt werden. „Auch diese Möglichkeit könnte häufiger genutzt werden“, sagte Wiese.

Wiese: „An dieser Schraube darf man nicht weiter drehen“

sagte Wiese Rheinische Post: „Selbstverständlich werden wir uns die Vorschläge genau anschauen und prüfen, wie wir der irregulären Migration nicht nur wirksam Einhalt gebieten, sondern auch die Anreize dafür minimieren können.“ Entscheidend müsse aber sein, „was wirklich neu ist und was rechtlich möglich ist“, sagte Wiese.

„Was die Leistungen für Asylbewerber angeht, sind diese bereits auf einem recht niedrigen Niveau. Darüber hinaus können die Leistungen für Geduldete unter Umständen noch weiter gekürzt werden. An dieser Schraube darf man aber nicht weiter drehen. Die Leistungen müssen Flüchtlingen die Aufnahme ermöglichen.“ „Deutschland soll ein menschenwürdiges Dasein führen“, sagte Wiese.