Die Straßen sind ruhig. Egal, wo man ist: Keine störenden Motorengeräusche sind mehr zu hören, keine PS-starken Autos mit lauten Sportauspuffanlagen brausen mehr an einem vorbei und auch die aufsteigenden Wolken mit lauten CO₂-Abgasen sind verschwunden. Das alles hat einen einfachen Grund: Ab 2035 heißt es Abschied nehmen. In rund elf Jahren wird die Zulassung neuer Verbrenner in der gesamten Europäischen Union ein für alle Mal verboten sein. Eine EU-Stadt zieht aber schon jetzt einen Schlussstrich darunter. Zumindest, was die Werbung angeht.

Werbeverbot: E-Autos sind ausgenommen

Den Haag, eine rund 500.000-Einwohner-Stadt in den Niederlanden, verbietet künftig Werbung für herkömmliche Verbrennungsmotoren. Ab dem 1. Januar 2025 muss sämtliche Werbung für benzin- und dieselbetriebene Autos, Motorräder und Co. aus der Stadt verschwinden. Fast zwei Jahre hat es gedauert, diese neue Regelung durchzusetzen. Den Antrag hatte die niederländische Umweltorganisation „Reclame Fossielvij“ eingereicht. Doch welche Verbrenner-Werbung ist nun verboten?

Der neue Beschluss ist kein komplettes Verbot für Autobauer. Das geht aus einem Bericht der Automobilwoche hervor. Zwar dürfen die Unternehmen zwar weiterhin mit ihrer Markenqualität werben, diese aber nicht anhand eines Autos mit Verbrennungsmotor zeigen. Elektroautos sind von dem neuen Beschluss ausgenommen. „Reclame Fossielvij“ hoffte, dass durch die Vorlage eines Werbeverbots für Autos mit Verbrennungsmotor eine Kettenreaktion ausgelöst werde und andere Städte eine ähnliche Regelung einführen würden.

Vor der neuen Regelung, die in Kürze in Den Haag eingeführt wird, war die niederländische Stadt nicht die erste und auch nicht die einzige Stadt in der EU, die über ein solches Verbot nachdachte. In Amsterdam, Zwolle, Tilburg und sogar in der kanadischen Metropole Toronto wird über ein Werbeverbot für Verbrennungsmotoren diskutiert. Auch im österreichischen Graz wird über die Einführung dieser Regelung diskutiert.

Werbeverbot besteht bereits in einem EU-Land

Obwohl Den Haag diesen Schritt offenbar als erstes Land gegangen ist, hat ihn ein ganzes Land bereits vor zwei Jahren vollzogen. In Frankreich wurde bereits ab 2022 ein nationales Werbeverbot für fossile Brennstoffe, mit Ausnahme von Erdgas, eingeführt. Das Verbot funktioniert jedoch nur bedingt, da Unternehmen bereits Wege gefunden haben, es zu umgehen, so die Automobilwoche. Ob Den Haag aus den Fehlern Frankreichs lernt, wird sich ab dem 1. Januar nächsten Jahres zeigen.