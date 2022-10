Ironman World Championship: Kommerz trifft Gleichberechtigung | Sport | DW

Ist es eine gute Entwicklung – hin zu mehr Gleichberechtigung? Diese Frage stellt sich bei der Ironman-WM, die nach dreijähriger Corona-Pause endlich wieder auf Hawaii stattfindet. Die Frauen kämpften zwei Tage vor den Männern um die Triathlon-Krone.

In diesem Jahr ging er an einen Überraschungssieger: den US-Amerikaner Chelsea Sodaro. Zweite wurde die Britin Lucy Charles-Barclay. Für die Deutsche Anne Haug, die 2019 die letzte Auflage des legendären Rennens gewann, reichte es diesmal nicht für einen weiteren Triumph – sie holte Bronze und damit ihre vierte WM-Medaille in Folge. Mitfavoritin Laura Philipp wurde aufgrund einer Fünf-Minuten-Zeitstrafe wegen Windschattenfahrens auf dem Rad Vierte.

Chelsea Sodaro, Gewinnerin des Hawaii Ironman 2022

Ein eigenes Rennen – das bringe mehr Aufmerksamkeit, Sendeplatz und bessere Bedingungen für die Profi-Frauen, argumentiert der Veranstalter. Alles positive Punkte für die Athletinnen und Athleten, deren Spitzenleistungen in der Vergangenheit oft im gleichzeitig stattfindenden Herren-Wettkampf untergingen. „Das Ergebnis ist ein viel fairerer Rennverlauf“, betonte Triathlet Philipp wohlwollend vor dem Wettkampf, „trotzdem ist es logistisch sicherlich eine große Herausforderung, ein so großes Rennen auf so kleinem Raum an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden zu lassen.“

Mammut-Event stößt an seine Grenzen

Kailua-Kona, das Mekka und Traumziel der Triathlon-Community, hat gerade mal 20.000 Einwohner. Auch in normalen Jahren ächzt der Ort unter der Menschenmenge von rund 2500 Teilnehmern plus Begleitung. Diesmal werden jedoch 5500 gemeldet. „Das ist hier sehr umstritten“, beobachtet DW-Reporter Tobias Oelmaier, der selbst als Starter dabei ist. „Dafür ist die Infrastruktur nicht ausgelegt“, sagt er. „Im Supermarkt gibt es zum Beispiel manchmal kein Wasser oder Nudeln zu kaufen.“ Kona stößt an seine Grenzen: „Wir können es nicht beschönigen“, räumt Rennleiterin Diana Bertsch ein, die große Mühe hat, genügend Freiwillige für beide Rennen zu organisieren. Die Starter werden es während der Hitzeschlacht spüren: Auf der Radstrecke und beim Marathon gibt es deutlich weniger Verpflegungsstationen.

Seit 1981 Heimat der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii: Kailua-Kona auf Big Island

Hintergrund des diesjährigen Mammutfeldes sind die Starter in den Altersklassen, die sich bei Wettkämpfen auf der ganzen Welt für Hawaii qualifiziert haben. Da es seit drei Jahren keine Veranstaltung mehr gegeben hat, hat sich ihre Zahl summiert. Daher argumentierte die World Triathlon Corporation, der kommerzielle Veranstalter der Ironman-Weltmeisterschaften, dass der Wettbewerb in Frauen- und Männerrennen aufgeteilt werden müsse, um doppelt so vielen Amateursportlern die Möglichkeit zu geben. Dass eine solche Mammut-WM auch für 2023 angesetzt ist, zeigt, dass auch wirtschaftliche Erwägungen eine Rolle spielen. „Ich finde es mutig, das für nächstes Jahr schon entschieden zu haben. In einem Jahr hätte ich es vielleicht auch mal ausprobiert“, sagt Philipp. Reporter Oelmaier weist darauf hin: „Durch die große Teilnehmerzahl geht der WM-Charakter verloren.“

Explodierende Preise sind weit verbreitet

Ein US-Marktforschungsinstitut errechnete 2019, dass das Triathlon-Event 72 Millionen US-Dollar in die Wirtschaft des Bundesstaates Hawaii gespült hat. Diesmal sollen es über 100 Millionen US-Dollar sein. Doch die Schattenseiten sind groß: Die Preise für Anreise und Aufenthalt Anfang Oktober haben sich vervielfacht. Die Unterkunft auf der Insel für die Rennwoche kostet bis zu 15.000 Euro. Erfolgstrainer Dan Lorang kritisierte dies in einem Zeitungsinterview: „Ich finde es extrem, gerade bei den Agegroupern, wie viel Geld sie für die Teilnahme zahlen müssen. Auch das Preisgeld für die Profis steht in keinem Verhältnis zu den Kosten.“

Die explodierenden Preise sind frustrierend. In einem Instagram-Post machte der Brite Joe Skipper, Sieger des Ironman Wales, seinem Ärger Luft. Seine Vermieterin in Kona hatte die Buchung storniert und prompt den dreifachen Preis verlangt.

Lange kritisiertes Format

Angesichts solcher Entwicklungen sieht auch der zweifache Hawaii-Gewinner Patrick Lange das neue Format kritisch. „Ich habe lange darüber nachgedacht, aber immer mehr negative Faktoren für die Verdopplung gefunden“, sagte der 36-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Generell halte ich das für die klassische Variante ist viel besser. Ein Tag, ein Rennen. So viele Starter wie zuvor.“