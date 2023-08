Start mit Hindernissen: Trotz des am Mittwoch verhängten Reisestopps ist das Metal-Festival Wacken Open Air gestartet. Aufgrund der Wetterbedingungen und der daraus resultierenden Verzögerungen im Ablauf mussten die Auftritte von sechs Bands abgesagt werden. Auch einige Vorstellungen wurden verschoben. Nachfolgend fassen wir zusammen, welche Bands wann live zu sehen sind.

Der am Montag verhängte Reisestopp zum Wacken Open Air wurde bis zum Ende des Festivals verlängert. Am Mittwochmorgen verkündeten die Veranstalter auf Instagram: „Die Kapazitätsgrenze ist erreicht.“ Das heißt: Es dürfen keine neuen Fans auf die Seite.

Eigentlich sind Montag und Dienstag die Anreisetage für Camper auf dem Wacken Open Air. Aufgrund des starken Regens seien jedoch Campingflächen, Veranstaltungsflächen und Zufahrtsstraßen nicht befahrbar, so der Veranstalter. In einem Beitrag auf dem Instagram-Kanal des Festivals heißt es, dass weitere Ankünfte vermieden werden sollten.

Wie auf der Website des Veranstalters nachzulesen ist, werden Tickets für diejenigen, die aufgrund des Reisestopps nicht am Festival teilnehmen können, erstattet. Genauere Informationen werden in Kürze bekannt gegeben.

Shows, Specials und Interviews sind vom 2. bis 5. August 2023 live auf MagentaTV und bei Magenta Musik zu sehen. Im vergangenen Jahr übertrug die Telekom das Metal-Festival online auf ihrem Pay-TV-Sender und in Live-Streams.

Diese Bands werden es sein Freitag, 4. August im Stream bei MagentaMusik zu sehen:

Das diesjährige Metal-Festival droht eine nasse Angelegenheit zu werden. Das sind die Wettervorhersagen für die nächsten Tage:

Wetter am Freitag, 4. August: Am Freitag nimmt die Regenwahrscheinlichkeit im Tagesverlauf etwas ab. Die Höchsttemperatur am Nachmittag beträgt 20 Grad. Am Abend wird es deutlich kühler bei mäßigem bis starkem Wind und 17 Grad. In der weitgehend trockenen Nacht sinkt das Thermometer auf 13 Grad.

Wetter am Samstag, 5. August: Am Samstag bleibt es in der ersten Tageshälfte überwiegend trocken und auch der Wind lässt nach. Es wird wechselhaftes Wetter mit 18 bis 20 Grad erwartet. Am Abend kommt es erneut zu Schauern und die Temperaturen sinken auf 17 Grad. Auch die Nacht wird nass und kühl sein.