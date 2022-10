Irland schlug England bei der T20-Weltmeisterschaft: Eoin Morgan und Andrew Balbirnie mit einem „erstaunlichen und emotionalen“ Ergebnis | Cricket-Nachrichten

Eoin Morgan sagte, Irland, England bei der T20-Weltmeisterschaft zu verärgern, sei angesichts der Stärke der Gegner eines ihrer größten Ergebnisse, wobei der siegreiche Kapitän Andrew Balbirnie über einen „besonderen“ Sieg auf dem Melbourne Cricket Ground nachdenke.

Irland sicherte sich bei DLS einen Sieg in fünf Läufen gegen die Mannschaft von Jos Buttler, nachdem seine Rivalen nach 14,3 Overs mit 105: 5 festgefahren waren – fünf Läufe hinter dem Nennwert von 110 – als Regen ihre Verfolgungsjagd von 158 beendete.

Die Männer von Andrew Balbirnie gingen rücksichtslos mit dem Ball um, als sie England im Powerplay auf 29: 3 und im 14. Over auf 86: 5 reduzierten aufgefordert, zuerst zu schlagen.

Josh Little (2-16) entließ die Eröffnungsspieler Buttler (0) und Alex Hales (7), während sein Kollege Fionn Hand (1-17) Ben Stokes (6) mit einer wunderbaren Lieferung auf dem Weg zu Irland zu einem ersten T20-Sieg kegelte gegen England und Dritter im All-White-Ball-Cricket – 11 Jahre nach ihrem berühmten Drei-Wicket-Sieg bei der 50-Over-Weltmeisterschaft in Indien.

George Dockrell feiert das Wicket von Harry Brook während des Spiels am Mittwoch in Melbourne





Der frühere englische Kapitän und irische Schläger Morgan erzählte Sky Sports: „Sie werfen einen Blick zurück auf die Überraschungen in Irlands Cricket-Geschichte und das ist genau dort oben. Sie werden sehr stolz auf das sein, was sie erreicht haben, und werden noch Jahre darauf zurückblicken.

„Das englische Team, gegen das sie gespielt haben, ist eines der talentiertesten und vielseitigsten englischen Teams, das sie je aufgestellt haben, daher ist es ein enorm bedeutender Sieg.

„Irland hat eine Chance gewittert und geliefert“

„Sie haben England komplett geschlagen und geschlagen. Sie waren bei einer großen Gelegenheit brillant und haben Chancen erkannt, sie haben geliefert.

„Man kann über die zwei Punkte aus diesem Spiel sprechen, aber England zu schlagen, erzählt eine größere Geschichte im großen Schema der Dinge für junge irische Cricketspieler.“

Der irische Kapitän Balbirnie (62) und Lorcan Tucker (34) teilten sich in Melbourne einen schnellen zweiten Wicket-Stand von 82 aus 57 Bällen und bestraften alles, was die englischen Bowler kurz und breit boten.

Michael Atherton von Sky Sports denkt über einen berühmten Sieg für Irland nach und darüber, wo England das Spiel verloren hat



Morgan fügte hinzu: „Irland kam mit einem wirklich starken Plan herein, insbesondere mit dem Schläger. Als England mit der Breite oder Länge abwich, waren sie proaktiv genug, um dies auszunutzen, und schienen so viel wie möglich auf die Abseitsseite zu zielen.

„Mark Wood erwähnte zur Halbzeit, dass es fettig unter den Füßen war, aber ich glaube nicht, dass das Grund genug war, so schlecht zu bowlen wie England.

„Wenn mehr geboten wird, muss man weniger tun und sich auf die Ausführung konzentrieren, ganz ähnlich wie Irland im Powerplay gekegelt hat.

„Irland war sehr diszipliniert, hat weiter voll gebowlt, den Ball weiter in Bewegung gebracht und dadurch Chancen geschaffen. Im Powerplay waren sie cool und ruhig.“

„Hoffentlich hat Irland mehr Tage wie diesen“

Irland besiegte letzte Woche in Hobart die Westindischen Inseln und erreichte zum ersten Mal seit 2009 wieder die zweite Runde der T20-Weltmeisterschaft, begann dann aber seine Super-12-Saison mit einer Niederlage gegen Sri Lanka mit neun Wickets am selben Ort.

Es war eine beeindruckende Leistung von Irland, als sie den Sieg im ICC T20 World Cup gegen England errangen



Balbirnies Team erholte sich jedoch mit Stil und könnte nun das Halbfinale erreichen, ein Traum, der noch verstärkt werden würde, wenn sie Afghanistan am Freitag (5:00 Uhr britischer Zeit) beim MCG schlagen würden.

„Es ist erstaunlich und irgendwie emotional, weil wir hier noch nie eine Partie Cricket gespielt haben [at the MCG]“, sagte Balbirnie.

„Es ist sehr befriedigend, mit so vielen großen Namen gegen die Turnierfavoriten zu spielen und eine Show vor Freunden, Familie und einer Reihe von Menschen auf der ganzen Welt zu veranstalten.

„Dies auf einem der erstaunlichsten Cricketplätze der Welt zu tun, war etwas ganz Besonderes. Wir versuchen, dieses Spiel zu einem größeren Sport in unserem Land zu machen, und Tage wie dieser werden helfen. Hoffentlich haben wir in Zukunft noch ein paar mehr.

Fionn Hand lieferte einen schönen Ball, um Ben Stokes im T20-Weltmeisterschaftsspiel zwischen Irland und England zu entlassen



„Einige unserer Fans haben ihre Reise verlängert und etwas Geld ausgegeben. Sie sind so leidenschaftlich für das Spiel.

„Wir waren etwas enttäuscht, dass wir so fertig geworden sind [with the bat]. England hat den Schwung mitgenommen, also war unsere Botschaft, zu versuchen, Chancen zu kreieren, weil wir wissen, wie diese englische Mannschaft gerne spielt. Wenn wir jede Chance nutzten, die wir bekamen, waren wir mit einem Schrei drin.

„Wir haben es geschafft, unser Glück ein bisschen zu reiten, ein paar Wunden zu nehmen und nach vorne zu kommen.

„Wir haben es geschafft, unser Glück ein bisschen zu reiten, ein paar Wunden zu nehmen und nach vorne zu kommen.