DUBLIN – Der Kreml hat den meisten, wenn nicht allen, irischen Führern verboten, Russland zu besuchen – eine Strafe, die in Dublin mit offizieller Gleichgültigkeit und inoffiziellem Spott geahndet wird.

Das Außenministerium in Moskau verteidigte die Aktion vom Mittwoch als notwendig, um dem entgegenzuwirken, was es Irlands „aggressive antirussische Propagandakampagne“ und „russophobe Hysterie in der irischen Gesellschaft“ nannte.

Die Erklärung behauptete, 52 irische Politiker seien von russischem Boden verbannt worden. Darin wurden sechs Personen genannt: Premierminister Micheál Martin, stellvertretender Premierminister Leo Varadkar, der Präsident der Eurogruppe und irische Finanzminister Paschal Donohoe, Außenminister Simon Coveney, Justizministerin Helen McEntee und der Parlamentssprecher Seán Ó Fearghaíl.

Keines ihrer sechs Büros bot eine offizielle Reaktion an, obwohl Berater von Martin und Varadkar – der laut den Bedingungen ihrer Koalitionsregierung Martins Nachfolger als Premierminister am 17.

Im Parlament fragte der Gesetzgeber Neale Richmond Martin, ob es an der Zeit sei, den russischen Botschafter auszuweisen und seine zu schließen verdächtig große Botschaftdas hier weithin als russische Basis in der EU für Spionage, Überwachung und Operationen zur Beeinflussung sozialer Medien angesehen wird.

Richmond sagte, Irland sollte „diesen ständigen Kanal der Desinformation und Aggression von diesen sogenannten Diplomaten abschneiden“.

Als Antwort lächelte und lachte Martin, als er bemerkte: „Ich glaube nicht, dass ich jemals zuvor sanktioniert wurde.“ Er nannte die antiirische Erklärung „Teil eines umfassenderen Propagandakrieges, der von Russland geführt wird“.

Aber er sagte, dass diplomatische Kanäle mit Moskau offen gehalten werden müssten, „egal wie unangenehm es zu bestimmten Zeiten sein kann. In solchen Situationen ist immer ein kühler Kopf gefragt.“

Außerhalb des Plenarsaals tauschten Politiker beim Mittagessen in der nahe gelegenen Parlamentskantine Witze aus. Einer behauptete, von einem Reisebüro eine Rückerstattung für einen im Voraus gebuchten Bärenkampfurlaub in Sibirien zu verlangen. Andere wiesen auf die Schande hin, es nicht auf die Kreml-Liste wichtiger Politiker geschafft zu haben.

Die parteiübergreifende Beleidigung konzentrierte sich auf die Tatsache, dass sich Moskaus Schreiben auf Minister von Varadkars Fine Gael-Partei konzentrierte, offensichtlich auf Kosten von Martins Fianna Fáil.

Während beide Parteien in der Mitte 2020 gebildeten Koalition gleichberechtigt sind, erregt Fine Gael weithin mehr öffentliche Aufmerksamkeit, teilweise aufgrund von Varadkars Vorliebe für Schlagzeilen und Fine Gaels einseitigem Einfluss auf Finanzen, Justiz und Ausland Angelegenheiten Portfolios.

Die einzige andere von Moskau namentlich geprüfte Fianna Fáiler war Ó Fearghaíl, die neutrale Schiedsrichterin des Dáil Éireann, des Unterhauses des Parlaments.

Richmond, der Sprecher von Fine Gael für europäische Angelegenheiten, sagte, er wisse nicht, ob er auf der ungezogenen Liste des Kremls stehe, sagte aber gegenüber POLITICO, er betrachte seinen Schritt als „eine bockige Tat eines verzweifelten Regimes“.

Irland wahrt militärische Neutralität und ist kein NATO-Mitglied, aber es nimmt mehr als 60.000 ukrainische Flüchtlinge auf und leistet der Ukraine nicht tödliche Hilfe.