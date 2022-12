Irish Champion Hurdle: Leopardstown bleibt der Plan für Honeysuckle trotz der Niederlage von Hatton’s Grace | Rennnachrichten

Der Irish Champion Hurdle bleibt der wahrscheinlich nächste Schritt für Honeysuckle, nachdem sie zum ersten Mal in ihrer Karriere bei Fairyhouse eine Niederlage erlitten hat.

Die brillante Stute von Henry de Bromhead bewarb sich um einen vierten Rekorderfolg bei Hatton’s Grace Hurdle und einen 17. Gesamtsieg in Folge beim 2,5-Meilen-Rennen am Sonntag.

Aber nachdem sie am oberen Ende der Zielgeraden kraftvoll in Führung gegangen war, ließ Honeysuckles Anstrengung zwischen den letzten beiden Flügen nach und sie wurde knapp drei Längen auf den dritten Platz hinter Gordon Elliotts Überraschungssieger Teahupoo und Willie Mullins‘ Klassical Dream geschlagen.

Teahupoo und Jack Kennedy (rechts) gewinnen die Bar One Racing Hatton’s Grace Hurdle von Klassical Dream (Mitte) und Honeysuckle (links)





Während die Verbindungen enttäuscht waren, als die Achtjährige ihren ungeschlagenen Rekord verlor, ist Peter Molony – Rennleiter des Besitzers Kenny Alexander – der Meinung, dass ihre Leistung noch viel Ermutigung mit sich bringen könnte.

„Sie war heute Morgen gut, alles in Ordnung“, sagte er. „Es war ein toller Lauf – Dritter in einem Grade One zu werden. Die Gewinnerin ist ein sehr gutes Pferd auf weichem bis schwerem Boden und wir vergleichen es nur mit ihrer bisher großartigen ungeschlagenen Bilanz.

„Unter normalen Umständen wären wir mit dem Lauf sehr zufrieden und nach allem, was sie in den letzten Jahren geleistet hat, waren wir im Bonusgebiet, es ist ein Traum.“

Honeysuckle räumt den letzten in der Champion Hurdle vor Epatante





Honeysuckle hat in jeder der letzten drei Saisons im Februar den Irish Champion Hurdle beim Dublin Racing Festival in Leopardstown gewonnen, und Molony erwartet, dass dies ihre nächste Anlaufstelle sein wird.

„Im Moment ist der irische Meister im Hürdenlauf geplant“, fügte Molony hinzu.

„Es war ein guter Lauf am Sonntag, ihr erster Lauf der Saison, und wir sind glücklich, also weiter und aufwärts.

„Ich könnte nicht glücklicher für Brian Acheson (gewinnender Besitzer) sein. Er war ein guter Freund von Kenny und mir und Henry. Er bringt sehr viel in das Spiel ein. Niemand verdient den Erfolg mehr als er.“