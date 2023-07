Der iranische Präsident Ebrahim Raisi wurde am Donnerstag in Simbabwe von Menschen begrüßt, die Lieder sangen, in denen er den Westen kritisierte.

Raisi wurde am Flughafen Harare begrüßt, der voraussichtlich letzte Stopp seiner Afrikareise durch drei Länder sein sollte.

Vor dem Flughafen versammelten sich Hunderte Menschen, die simbabwische und iranische Flaggen schwenkten und Plakate in den Händen hielten.

Da beide Länder unter US-Sanktionen stehen, forderte Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa die von westlichen Sanktionen betroffenen Länder auf, sich zusammenzuschließen.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir, die Opfer westlicher Sanktionen, miteinander reden … dass wir ihnen zeigen, dass wir vereint sind“, sagte Mnangagwa auf einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit Raisi.

Raisi ist der prominenteste Politiker, der Simbabwe besucht, da im afrikanischen Land im nächsten Monat Wahlen abgehalten werden.

Iran unterzeichnet Absichtserklärungen mit Simbabwe

Die beiden Staats- und Regierungschefs unterzeichneten zwölf Abkommen zu Themen von Energie bis Telekommunikation, um die bilateralen Beziehungen zu stärken.

Zu den Kooperationsvereinbarungen gehörten Memorandums of Understanding (MOU) für Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Pharma, Telekommunikation, Forschung, Wissenschaft und Technologie.

Raisi beschrieb Afrika als „den Kontinent der Kapazitäten und Potenziale“. Bild: Iranische Präsidentschaft/AA/Picture Alliance

„Wir begrüßen Investitionen in mehreren Sektoren unserer Wirtschaft“, sagte Mnangagwa gegenüber Reportern nach der Unterzeichnungszeremonie.

Er sagte nicht, wie viel Investitionen Simbabwe vom Iran erwartete.

„Unsere Zusammenarbeit mit Simbabwe und unsere Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Kontinent, der ein Kontinent voller Potenzial ist, könnten uns zu gegenseitigen Fortschritten verhelfen“, sagte Raisi.

Iran versammelt Nationen gegen US-Sanktionen

Der iranische Präsident Raisi wies auf die gegen beide Länder verhängten US-Sanktionen hin und sagte, sein Land werde hart daran arbeiten, engere Wirtschaftsbeziehungen zu knüpfen.

Auf seiner Reise nach Lateinamerika im letzten Monat wandte er sich auch an andere Länder, denen US-Sanktionen drohten.

Raisi war diese Woche bereits in Kenia und Uganda, wo er Gespräche mit seinen Amtskollegen führte.

Der Iran wurde von den USA mit neuen Sanktionen belegt, weil er angeblich Russland mit Drohnen beliefert hat, die im Krieg mit der Ukraine eingesetzt wurden.

Unterdessen reichen die Sanktionen der USA und der EU gegen Simbabwe 20 Jahre zurück und sind größtenteils auf Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen unter dem ehemaligen Präsidenten Robert Mugabe zurückzuführen. Mnangagwa leitete Mugabes Geheimdienst und war unter anderem Verteidigungsminister, bevor er Präsident wurde.

ara/wd (AFP, AP, Reuters)