New York

Irans Präsident Ebrahim Raisi hat das heimische Atomprogramm gegen Kritik verteidigt. „Atomwaffen spielen in der Verteidigungsdoktrin der Islamischen Republik Iran überhaupt keine Rolle“, sagte der Ayatollah am Dienstag in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York. Die internationalen Sanktionen haben das Land nicht am Fortschritt gehindert.

In einem Atomabkommen von 2015 verpflichtete sich Teheran dazu, die Anreicherung von Uran drastisch einzuschränken und strenge IAEO-Kontrollen zuzulassen. Damit sollte der Bau von Atomwaffen verhindert werden. Im Gegenzug wurden zahlreiche Sanktionen gegen Iran aufgehoben. Der frühere US-Präsident Donald Trump kündigte das Abkommen 2018 einseitig und verhängte neue, harte Sanktionen. Danach sah sich Teheran nicht mehr an den Pakt gebunden.

Teheran teilte der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) am Samstag mit, dass einige Inspektoren nicht mehr im Iran arbeiten dürften. Der Schritt folgte auf die Ankündigung Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens am Donnerstag, die bestehenden Sanktionen gegen Iran wegen seines Atomprogramms nicht aufzuheben.

Die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 haben seit mehr als einem Jahr keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Am Montag haben die USA und der Iran einen seit Monaten vorbereiteten Gefangenenaustausch abgeschlossen, der nach Ansicht von Beobachtern auch den Weg für neue Gesprächsrunden ebnen könnte. Begleitet wurde Raisi auf seiner Reise in die USA auch vom stellvertretenden Außenminister Ali Bagheri, der die Atomgespräche für Teheran leitet.