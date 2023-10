Der iranische Präsident Ebrahim Raisi besucht am Dienstag Südafrika, während Teheran versucht, seine Partnerschaften auf dem gesamten afrikanischen Kontinent zu vertiefen, während das Land unter schweren Wirtschaftssanktionen der USA steht.

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2021 verfolgt Raisi bewusst die Strategie, den außenpolitischen Ansatz Irans zu stärken.

Raisi besuchte im Juli Kenia, Uganda und Simbabwe – die ebenfalls unter US-Sanktionen stehen – und markierte damit den ersten Besuch eines iranischen Führers auf dem afrikanischen Kontinent seit über einem Jahrzehnt.

In Kenia bezeichnete er Afrika als einen „Kontinent der Möglichkeiten“ und betonte dessen Potenzial als Markt für iranische Produkte.

„Keiner von uns ist mit dem aktuellen Handelsvolumen und dem aktuellen wirtschaftlichen Austausch zwischen den Ländern zufrieden“, sagte Raisi.

Raisis offizieller Besuch in Pretoria findet nur eine Woche nach dem Besuch der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor in Teheran statt.

Der iranische Präsident war im August dieses Jahres in Südafrika für die Gemeinsame Kooperationskommission Südafrika-Iran (JCC), die im Vorfeld des BRICS-Gipfels im August stattfand.

Die BRICS-Staaten – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – werden voraussichtlich im Januar 2024 den Iran und fünf weitere Länder in der Gruppe willkommen heißen, eine Leistung, an der Südafrika nach Ansicht vieler Analysten maßgeblich beteiligt war.

Die historische Beziehung zwischen Südafrika und dem Iran

Die Beziehungen zwischen den Ländern reichen bis in die Zeit der Apartheid zurück, als der Iran die Befreiungsbewegungen Südafrikas unterstützte.

Iran war eines der ersten Länder, das die Sanktionen gegen Südafrika aufhob, nachdem das Land 1994 die schwarze Mehrheitsherrschaft erlangt hatte.

Der JCC wurde 1995 gegründet, im Rahmen dessen die beiden Nationen mehrere bilaterale Abkommen in fast allen Schlüsselbereichen unterzeichnet haben.

Während des JCC-Treffens im August in Pretoria sagte Außenminister Hossein Amir-Abdollahian, Iran versuche, seine Beziehungen zu Südafrika zum gegenseitigen Nutzen beider Länder zu stärken.

„Die Islamische Republik Iran ist voll und ganz bereit, die bilateralen Beziehungen mit Südafrika ohne Einschränkungen in allen Bereichen von beiderseitigem Interesse wie wissenschaftlicher Zusammenarbeit, Weiterentwicklung neuer Technologien, Austausch neuer Technologien sowie Kultur, Tourismus, Wirtschaft, Handel und neue Energien auszubauen.“ Sektor“, sagte Amir-Abdollahian.

Nach Angaben des Middle East Institute beliefen sich die iranischen Exporte nach Afrika im Jahr 2022 auf 1,28 Milliarden US-Dollar (1,2 Milliarden Euro), ein Anstieg gegenüber 579 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 .

Was hat Südafrika davon?

Nach Angaben des iranischen Außenministeriums wird der Handel Irans mit afrikanischen Ländern im Jahr 2023 voraussichtlich auf mehr als 2 Milliarden US-Dollar ansteigen.

In einigen Zielgebieten war das Wachstum sogar noch größer: Irans Exporte technischer und ingenieurtechnischer Dienstleistungen nach Afrika stiegen im Jahr 2022 um 700 %.

Der Iran strebt auch einen verstärkten Handel mit dem Rest des afrikanischen Kontinents an, sagt Seyed Hoseini, Direktor des Islamischen Zentrums für Afrika, gegenüber der DW.

Hoseini sagte, Südafrika habe versucht, die geografische Lage Irans für seinen Handel mit den anderen BRICS-Staaten zu nutzen.

„Der Iran liegt an einem sehr strategischen Punkt im Nahen Osten und in Südasien. In diesem Bereich kann der Iran die Verbindung Indiens und Russlands über den Nord-Süd-Korridor erleichtern“, sagte Hoseini.

„Und dann kann es China mit dem Persischen Golf verbinden“, sagte Hoseini, „und vom Persischen Golf aus kann es eine Verbindung nach Südafrika und dem Rest der Welt herstellen.“

Laut mehreren Analysten steht der Iran immer noch auf der Liste der US-Sanktionen und seine Nähe zu Südafrika hat für Aufsehen gesorgt.

Der südafrikanische Außenminister Pandor sagte jedoch, die Länder hätten in globalen Fragen gemeinsame Positionen.

„Unsere Absicht sowohl als Südafrika als auch als Islamische Republik Iran war es, eine Welt zu fördern, die mit sich selbst im Frieden ist“, sagte Pandor kürzlich bei einem Treffen mit ihren iranischen Amtskollegen.

Herausgegeben von: Keith Walker

