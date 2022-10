Iranische Stadt Shiraz: Mehrere Tote bei einem Angriff auf einen Wallfahrtsort

Stand: 26.10.2022 23:12 Uhr

Bei einem Angriff auf einen Wallfahrtsort in der iranischen Stadt Shiraz sind Medienberichten zufolge mindestens 15 Menschen getötet worden. Die IS-Terrormiliz bekannte sich zu dem Anschlag. Es gab zahlreiche Verletzte.

Bei einem Terroranschlag in der iranischen Stadt Shiraz sind laut staatlichen Medien mindestens 15 Menschen getötet worden. Dutzende weitere Menschen sollen am schiitischen Wallfahrtsort Shah Cheragh verletzt worden sein, berichtete das Staatsfernsehen.

Berichten zufolge handelte es sich bei den Opfern um Pilger und Baustellenarbeiter. „Ein Terrorist“ habe den Ort angegriffen, sagte der Leiter der örtlichen Justizbehörden, Kasem Mousavi, im iranischen Staatsfernsehen. Ein Mann mit „Verbindungen zu ‚Takfiri‘-Gruppen“ sei festgenommen worden, hieß es. Der Begriff „Takfiri“ wird von den iranischen Behörden verwendet, um sich auf sunnitische Dschihadisten zu beziehen.

IS reklamiert Anschlag für sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich auf einem Telegram-Kanal zu dem Angriff. In den sozialen Medien war spekuliert worden, ob es sich dabei um eine staatlich gesteuerte Aktion handeln könnte, um von den aktuellen Protesten im Land abzulenken. Darauf deutet eine zuvor von Hackern veröffentlichte geheime Liste hin.

In Afghanistan beispielsweise verüben die sunnitischen Dschihadisten immer wieder Anschläge auf schiitische Muslime, die sie als Abtrünnige vom Islam bezeichnen und verachten. Solche Angriffe sind im Iran sehr ungewöhnlich. Im April jedoch erstach ein Angreifer zwei Geistliche am Imam-Reza-Schrein in Meshed, der als wichtigster schiitischer Schrein im Iran gilt.

Präsident Ebrahim Raisi verurteilte den Angriff und kündigte nach Angaben des Präsidialamts eine konsequente Reaktion an.

Mit Informationen von Uwe Lueb, ARD Studio Istanbul