Iranische Ölarbeiter streiken, während sich die regierungsfeindlichen Proteste ausweiten

Die Arbeiter eines petrochemischen Komplexes im Süden des Iran traten am Montag in den Streik, das jüngste Zeichen dafür, dass sich die regierungsfeindlichen Proteste jetzt in der vierten Woche auf kritische Sektoren der Wirtschaft ausweiten.

Dutzende von Arbeitern blockierten Straßen und protestierten vor einem Werk in Assaluyeh in der ölreichen Provinz Bushehr am Persischen Golf und riefen: „Fürchte dich nicht. Wir stehen zusammen“ und „Tod dem Diktator“, heißt es in Social-Media-Beiträgen.