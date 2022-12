Iranische Moralpolizei: Ist dies das Ende für die berüchtigte Macht des Regimes?

Anmerkung der Redaktion: Eine Version dieser Geschichte erschien zuerst im CNN-Newsletter „Inzwischen im Nahen Osten“, einem dreimal wöchentlichen Einblick in die größten Geschichten der Region. Hier anmelden.





Der Kommentar eines iranischen Beamten, der signalisiert, dass die berüchtigte Moralpolizei des Landes geschlossen wurde, hat mehr Fragen als Antworten aufgeworfen.

Eilige Klarstellungen durch staatliche Medien, die versuchten, den Kommentar des Beamten zu widerlegen, folgten schnell, zusammen mit Widerständen in den sozialen Medien durch Aktivisten, die den sogenannten Sieg leugneten und ihn sogar als „PR-Stunt“ des iranischen Regimes anprangerten, um Demonstranten zum Schweigen zu bringen.

Experten warnten davor, Zusagen zur Abschaffung der Sittenpolizei oder des Hijab-Gesetzes, das sie durchzusetzen versucht, anzunehmen, und stellten fest, dass Regime den Bürgern oft leere Versprechungen machen, um verzweifelt Unruhen zu unterdrücken.

Während einer religiösen Konferenz am Samstag in der Stadt Qom sagte Generalstaatsanwalt Mohammad Jafar Montazeri, dass die iranische Moralpolizei „abgeschafft“ werde, ein Kommentar, der schnell von internationalen Medien aufgegriffen wurde, von denen einige die „Ankündigung“ als „Ankündigung“ bezeichneten ein Sieg für die Iraner, die seit Monaten gegen die Regierung protestieren.

Montazeris Kommentar kam als Antwort auf einen Reporter, der fragte, ob die Sittenpolizei des Landes – oder die „Führungspatrouille“ – aufgelöst werde. Der Generalstaatsanwalt wurde von einem staatlichen iranischen Medienunternehmen mit den Worten zitiert: „Die Sittenpolizei hat nichts mit der Justiz zu tun. Es wurde am selben Ort abgeschafft, an dem es eingeführt wurde.“

Es ist möglich, dass der Kommentar falsch interpretiert wurde und sich der Ton der staatlichen Medien schnell änderte.

Am Sonntag wollten staatliche Medien Montazeris Äußerungen herunterspielen und sagten, dass die Sittenpolizei nicht unter die Autorität der Justiz falle.

Das arabischsprachige Staatsfernsehen Al-Alam behauptete, ausländische Medien stellten Montazeris Äußerungen als „einen Rückzug der Islamischen Republik von ihrer Haltung zum Hidschab und zur religiösen Moral infolge der Proteste“ dar, aber das alles sei verständlich Sein Kommentar war, dass die Moralpolizei nicht direkt mit der Justiz verbunden sei.

„Kein Beamter der Islamischen Republik Iran hat gesagt, dass die Guidance Patrol geschlossen wurde“, sagte Al-Alam am Sonntagnachmittag.

Die Entscheidung, die Moralpolizei technisch aufzulösen, liegt beim Obersten Rat der Kulturrevolution, einem Gremium, das in den frühen 1980er Jahren von Irans erstem Obersten Führer Ruhollah Khomeini gegründet wurde und heute von Präsident Ebrahim Raisi geleitet wird.

CNN hat das iranische Innenministerium und den Obersten Rat der Kulturrevolution um einen Kommentar gebeten.

Montazeris Bemerkungen über die Sittenpolizei kamen nur zwei Tage, nachdem die reformfreundliche Zeitung Entekhab über ihn berichtet hatte, dass das iranische Parlament und die Justiz das seit 1983 geltende obligatorische Hijab-Gesetz des Landes überprüfe.

Die Moralpolizei ist eine Strafverfolgungsbehörde mit Zugang zu Macht, Waffen und Haftanstalten und ein wichtiger Beschwerdepunkt für Iraner. Die Moralpolizei, die dafür berüchtigt ist, Bürger zu terrorisieren, während sie die konservativen Regeln des Landes durchsetzt, war das wichtigste Zwangsinstrument bei der Umsetzung des iranischen Hijab-Gesetzes.

Die Moralpolizei geriet im September ins internationale Rampenlicht, als die 22-jährige Mahsa Amini drei Tage nach ihrer Verhaftung durch die Polizei starb und in ein „Umerziehungs“-Zentrum gebracht wurde. Die Gruppe wird von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union sanktioniert.

Seit die Demonstranten auf die Straße gingen, sagten Zeugen jedoch, dass die Moralpolizei praktisch von den Straßen Teherans verschwunden sei, was die Fähigkeit des Staates, die Kleiderordnung von Frauen zu regulieren, stark beeinträchtigt habe.

„Wir sehen viele Bilder, Fotos und Videos von Frauen, die an öffentlichen Orten ohne Hijab herumlaufen, viel mehr als vor September dieses Jahres“, sagte der iranisch-amerikanische Journalist und politische Analyst Negar Mortazavi am Montag gegenüber CNN.

Während die iranischen Sicherheitskräfte sich bemühen, die Proteste zu beenden, war die Durchsetzung des Hijab möglicherweise keine Priorität mehr, sagt Sadjadpour.

„Das liegt nicht daran, dass sich ihre Ideologie geändert hat“, sagte er gegenüber CNN, „sondern daran, dass ihre repressive Bandbreite begrenzt ist.“

Die Abwesenheit der Sittenpolizei von den Straßen warf auch Fragen nach ihrer Relevanz auf. Während ihre Abschaffung tatsächlich als Sieg für die Demonstranten gelten würde, sagen Experten, gibt es andere, tiefere Beschwerden, die die Demonstranten auf die Straße treiben.

„Wenn Diktaturen wissen, dass sie in Schwierigkeiten sind, versprechen sie ihren Bürgern, dass sie sich ändern werden.“ schrieb Karim SadjadpourSenior Fellow am Carnegie Endowment for International Peace in Washington DC.

„Diese leeren Versprechungen neigen dazu, die Forderungen der Bevölkerung nach grundlegenden Veränderungen eher zu ermutigen als zu unterdrücken“, schrieb er auf Twitter. „Das iranische Regime scheint in diese Phase seines Lebenszyklus einzutreten.“

Omid Memarian, ein in den USA ansässiger Iran-Analyst, sagte, die Moralpolizei sei im Zuge der anhaltenden Proteste „bereits irrelevant geworden“. „Wenn Menschen im ganzen Land skandieren ‚Die Islamische Republik sollte verschwinden‘, wirken solche Schritte verzweifelt. Das Regime ist nicht in der Lage, die wirklichen Missstände anzugehen.“ schrieb er auf Twitter.

Andere befürchten, dass das iranische Regime die Moralpolizei einfach „umbenennen“ könnte, um sich von ihrem ominösen Namen zu distanzieren, während es gleichzeitig eine strenge Kontrolle über den obligatorischen Hijab behält.

„In gewisser Weise wurde es als Wortspiel interpretiert, weil er im Wesentlichen sagt, dass es keine Moralpolizei oder Leitpatrouille gibt“, sagte Mortazavi. „Sie wurde in gewisser Weise als Polizei der öffentlichen Sicherheit ersetzt oder umbenannt.“

Mortazavi sagte weiter, dass die Moralpolizei „so berüchtigt“ geworden sei, dass kein Beamter „bereit sei, die Verantwortung dafür zu übernehmen“, und es sei unklar, „wie nachhaltig sie langfristig sein wird“.

„Es geht darauf zurück, wie diese Durchsetzung dieses Gesetzes, das noch auf dem Papier steht, gestoppt oder geändert wird“, sagte sie. „Oder wird es nach einer anderen Marke oder einem anderen Namen oder anderen Methoden zurückkommen.“