Iranische LGBTQ+-Aktivisten in der Türkei – POLITICO

ISTANBUL – In letzter Zeit hat Mikaeil Alizadeh angefangen, nachts zu tanzen und tagsüber zu protestieren. Sie bleibt wachsam. Ihre Augen schossen in alle Richtungen und rechneten mit dem Schlimmsten.

Mehrere iranische Dissidenten wurden genau wie sie in der Türkei, wo Alizadeh jetzt lebt, entführt und getötet. Ihr Heimatland ist berüchtigt dafür, Agenten im Ausland einzusetzen, um Gegner des Mullah-Regimes zu töten, und mit einer 534 Kilometer langen Grenze ist die Türkei der nächstgelegene und einfachste Ort, um sie anzugreifen. Hier heuert Irans Hardcore-Miliz, die Revolutionsgarden, Mafia-Mitglieder an, um ihre Gewalt auszuüben.

„Meine größte Angst ist, vergewaltigt zu werden, es ist ein Alptraum, den ich habe“, sagt Alizadeh.

LGBTQ+-Mitglieder wie Alizadeh, die sich als geschlechtsspezifisch identifiziert, gehören zu den am stärksten gefährdeten Iranern in der Türkei. Sie gehören zu den am stärksten verfolgten Gemeinschaften, sowohl zu Hause als auch unter den 1.400 registrierten Flüchtlingen aus dem Iran in der Türkei, die in westlichen Ländern Asyl beantragt haben.

Im Iran ist schwuler Sex illegal und wird mit Auspeitschung, Inhaftierung oder sogar Hinrichtung bestraft. Erst im September forderten Experten der Vereinten Nationen vom Iran die Freilassung von zwei Frauen aus der Todeszelle wegen Homosexualität und Menschenhandel. Eine von ihnen, Zahra Sedighi-Hamadani, hatte versucht, Mitgliedern der LGBTQ+-Community bei der Flucht in den Irak zu helfen, als die iranischen Behörden sie letztes Jahr an der Grenze festnahmen und verschwinden ließen.

Die aktuellen Proteste im Iran signalisieren jedoch eine Wende. Angeheizt durch die Ermordung der kurdisch-iranischen Mahsa Amini, die beschuldigt wurde, gegen die iranische Kleiderordnung verstoßen zu haben, sind diese Proteste nun die erste Konterrevolution von Frauen für die Rechte der Frau. Und viele der Demonstranten – die Mehrheit im Teenageralter und Anfang zwanzig – glauben, dass die Gleichstellung der Geschlechter LGBTQ+-Rechte einschließt.

Aber viele der LGBTQ+-Aktivisten des Landes sind entweder in iranischen Gefängnissen oder sind geflohen – einige stecken in der Schwebe fest, an Orten wie Istanbul. Nach jedem Aufstand im Iran fliehen Dissidenten in die Türkei, ein Land, in das sie visumfrei einreisen können, aber viele führen hier ein desolates Leben mit wenig Unterstützung – Belästigung, Arbeitslosigkeit und Missbrauch folgen ihnen in die Türkei, wo die Regierung zunehmend Hassreden verbreitet und sie eindämmt Ihre Rechte.

Während sich iranische LGBTQ+-Aktivisten in der Vergangenheit in der Türkei bedeckt hielten, haben die Proteste im Iran nun einige von ihnen dazu veranlasst, ihre Geschichten zu teilen.

Alizadeh ist eine von ihnen.

Sie trägt einen schwarzen Hosenanzug mit zurückgebundenen Haaren und sagt mit ihrer heiseren Stimme, dass Freunde ihr den Künstlernamen Leo gegeben haben, da ihre Augen denen eines Leoparden ähneln. Aber ihr Geburtsname ist Fatimeh.

Alizadeh nutzt ihre Social-Media-Plattform, um sich für die Rechte von LGBTQ+ und die Gleichstellung der Geschlechter im Iran einzusetzen. | Fotografien von Hilaneh Mahmoudi für POLITICO

Alizadeh lebt vom Bauchtanz in Restaurants und Clubs, außerdem gibt sie Tanzunterricht. Mit fast einer halben Million Followern auf Instagram nutzt sie ihre Social-Media-Plattform auch, um sich für die Rechte von LGBTQ+ und die Gleichstellung der Geschlechter im Iran einzusetzen.

Sie sagt, sie habe bisher nicht gegen das iranische Regime protestiert. Aber „Ich bin mir sicher, dass das Regime dieses Mal stürzen wird. Die Menschen wissen, was sie wollen, und wir kämpfen dafür. Wir werden erfolgreich sein“, betont sie. Bei einem kürzlichen Protest vor dem iranischen Konsulat in Istanbul trug Alizadeh ein ethnisches Outfit und tanzte draußen, um gegen das Gesetz zu protestieren, das Frauen im Iran verbietet, in der Öffentlichkeit zu tanzen.

Die Kommentare zu ihren Posts sind jedoch selten positiv und manchmal verletzend. „Ich mag dich einfach nicht mehr“, schreibt eine Frau unter ein Video. Doch Alizadeh lässt sich von Kritik oder Beleidigungen nicht entmutigen. Sie verweist auf ihre Unterstützer als ihre Inspirationsquelle – darunter die iranische Schauspielerin Golshifteh Farahani.

Aber es dauerte lange, bis sie hierher kam.

Als sie 15 Jahre alt war, versuchten Alizadehs Eltern, sie zu einer Ehe zu zwingen, die sie nicht wollte, also rannte sie weg und heiratete einen Jungen, der sie schließlich misshandelte. Nachdem sie ihre Leidenschaft für den Tanz früh entdeckt hatte, eröffnete sie nach der Scheidung von ihrem Mann ein geheimes Tanzstudio und begann, Männern und Frauen in der konservativen Stadt Mashhad Zumba beizubringen. Später durchsuchte die Polizei ihre Schule, bezeichnete sie als Bordell und schloss sie.

Damals kleidete sich Alizadeh wie ein Mann, trug Hosen und große Sweatshirts und bedeckte ihr Haar mit einer Mütze. Sie hatte erkannt, dass sie Mädchen mochte, und bewarb sich mit 22 Jahren für ein staatliches Programm zur Geschlechtsumwandlung.

Der Iran steht nach Thailand an zweiter Stelle in Bezug auf die Anzahl der dort durchgeführten Geschlechtsumwandlungsoperationen, da 1986 ein Gesetz verabschiedet wurde, das der queeren Gemeinschaft des Landes die Möglichkeit gibt, ihr Geschlecht zu ändern, damit sie ein heterosexuelles Leben führen können. „Der Iran akzeptiert Schwule, ein drittes Geschlecht oder nicht-binäre oder geschlechtsspezifische Geschlechter nicht. Du musst dich entscheiden, Junge oder Mädchen“, sagt Alizadeh. „Ein Grund, warum ich protestiere, ist, dass wir andere Optionen haben können.“

Alizadeh verbrachte Monate damit, von der Regierung zugewiesene Therapeuten und Psychiater zu sehen, bis ihr im Alter von 23 Jahren erlaubt wurde, sich einer Mastektomie und einer Hysterektomie zu unterziehen. Die Behörden stellten ihr dann einen neuen Pass aus und Fatimeh wurde Mikaiel – aber der Missbrauch hörte nicht auf.

Noch klein gerahmt mit weiblichen Zügen, wurde Alizadeh als Mann von der Familie ihrer Freundin geschlagen. Und die in ihrer Transgender-Community waren nach der Operation auch nicht unbedingt glücklicher; Einige von ihnen haben Selbstmord begangen, sagt sie.

Nachdem Alizadeh auf ihrem Handy Drohungen wegen Tanzens erhalten hatte, floh sie schließlich in die Türkei. „Ich wurde von allen Seiten zerquetscht“, sagt sie und macht eine Pause, um ein Glas Wasser zu trinken. In der Türkei angekommen, beantragte sie Asyl in einem Drittstaat und wurde Flüchtling, aber dass sie acht Jahre später immer noch im Land festsitzen würde, konnte sie sich nicht vorstellen.

In der Zwischenzeit lernte sie einen Mann kennen, in den sie sich verliebte, und erkannte, dass sie auch eine Frau sein könnte. „Er recherchierte und sagte mir, dass ich geschlechtsspezifisch sei. Da habe ich mich endlich wohl gefühlt“, sagt sie. Zu diesem Zeitpunkt begann sie, auf Instagram über ihr Leben zu sprechen, und andere iranische LGBTQ+-Personen, die sich einer Neuzuordnungsoperation unterzogen hatten, begannen, ihr ihre eigenen Geschichten zu senden.

Alizadeh ist jetzt informell verheiratet – da gleichgeschlechtliche Ehen in der Türkei illegal sind und ihr Pass hier als Mann ausweist – mit Bahador Shafeqhatian, einem ehemaligen Anwalt. | Fotografien von Hilaneh Mahmoudi für POLITICO

Alizadeh ist jetzt informell mit ihrem Ehemann Bahador Shafeqhatian verheiratet, einem ehemaligen Anwalt, der in sie vernarrt ist. Allerdings kann sie ihn in der Türkei nicht formell heiraten, weil ihr Pass sie als Mann ausweist und gleichgeschlechtliche Ehen hier nicht anerkannt werden. Sie sagt, wenn sie Asyl im Westen bekommt, müsste sie ihren Mann für eine Weile zurücklassen. Aber sie hofft, eines Tages in ihre Heimat Iran zurückzukehren und die gleichen Freiheiten wie die Westler zu genießen. Sie träumt davon, dort eine Tanzakademie zu eröffnen – falls und wenn dieses Regime fällt.

Doch während sie in der Türkei festsitzen, haben viele iranische LGBTQ+-Personen weiterhin mit Grundbedürfnissen zu kämpfen, wie z. B. Essen auf den Tisch zu bringen. Als Flüchtlinge haben sie keine Arbeitserlaubnis und nehmen schlecht bezahlte Jobs an – was auch Sexarbeit beinhalten kann.

Sie werden auch in den kleineren Städten, in denen sie von der Türkei angesiedelt werden, diskriminiert und gewalttätig, während sie auf die Bearbeitung ihrer Asylanträge warten. Aber die Chancen, im Westen Asyl zu bekommen, sind wie ein Sechser im Lotto.

Ähnlich festgefahren ist AM, eine iranische Lesbe, die seit fünf Jahren in einer Stadt eine Stunde von Istanbul entfernt lebt und hofft, endlich an einen Ort umgesiedelt zu werden, wo sie legal arbeiten und sich sicher fühlen kann.

Wie Alizadeh ist auch AM ängstlich. Die 36-Jährige möchte nicht, dass ihr Name preisgegeben wird. Und ein paar Männer haben sie und eine Frau, die sie küsste, kürzlich geschlagen und schwer verletzt. Sie geht auch nicht zu Protesten, weil sie um ihre Familie im Iran fürchtet.

„Ich habe immer wieder Alpträume, dass mich die Polizei mitgenommen hat, dass mehrere Männer mich gleichzeitig vergewaltigen. Ich hatte diese Albträume schon früher, aber sie sind jetzt viel schlimmer geworden“, sagt sie, während sie leise in einer Sprachnachricht weint.

Die Polizei in Teheran belästigte und bedrohte die Familie eines LGBTQ+-Freundes von AM, nachdem er in der Türkei ein Fernsehinterview gegeben hatte. Die Informanten beobachten alles, was die Iraner in der Türkei wie Falken machen, sagt sie.

Erst vor drei Wochen wurde die iranische Dissidentin und Flüchtling Mahshid Nazemi von der türkischen Einwanderungsbehörde festgenommen, nachdem sie der türkischen Polizei gemeldet hatte, dass sie von einem Mann in einem Auto verfolgt und mit Entführung bedroht worden war, weil sie Presseinterviews gegen das Regime gegeben hatte. Nazemi befindet sich jetzt in einem Abschiebelager, aber die Vereinten Nationen haben die türkischen Behörden gewarnt, dass eine Rücksendung in den Iran ihr Leben riskieren würde. Mittlerweile sind über ein Dutzend Türken und Iraner dabei derzeit vor Gericht in Istanbul wegen Spionagevorwürfen und Versuchen, iranische Dissidenten für das iranische Regime zu entführen.

AM besteht darauf, dass die Demonstranten im Iran jetzt gewinnen müssen, weil dies die Terrorherrschaft des Regimes gegen sein eigenes Volk beenden würde – sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes. Und wenn das Regime die Bewegung mit Brutalität stoppt, frage ich, was dann?

Dann „ist unser Gewissen beruhigt, dass wir es zumindest versucht haben“, sagt sie.