Mahsa Amini, die zum Zeitpunkt ihres Todes 22 Jahre alt war, wurde von der sogenannten Moralpolizei der Islamischen Republik Iran wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Hijab-Pflichtgesetze des Landes festgenommen und starb am 16. September letzten Jahres unter verdächtigen Umständen in Polizeigewahrsam.

Kurz nach ihrem Tod kam es in Städten im ganzen Iran zu Protesten gegen das iranische Regime und seine Gewalt gegen Frauen, und Mahsa wurde schnell zum Gesicht einer Anti-Regime-Bewegung, die seit September letzten Jahres von Demonstranten getragen wird.

Die Proteste wurden von der iranischen Regierung mit längeren Internetausfällen und gewalttätigen Unterdrückungsversuchen beantwortet. Human Rights Watch schätzt, dass bei den Protesten im vergangenen Jahr mindestens 500 Menschen getötet oder hingerichtet wurden, darunter 69 Kinder.

Auch Mitglieder der iranischen Diaspora in Städten auf der ganzen Welt haben gegen die Islamische Republik protestiert, Fotos von Mahsa und anderen Demonstranten in die Luft gehisst und dabei den Slogan der Bewegung skandiert: „Frauen, Leben, Freiheit“.

Präsident Joe Biden veröffentlichte am Freitag eine Erklärung zum Gedenken an Mahsas Tod, in der er seine Solidarität mit der iranischen Volksbewegung zum Ausdruck brachte und sich verpflichtete, „an ihrer Seite zu stehen“.

„Wie wir im letzten Jahr gesehen haben, endete Mahsas Geschichte nicht mit ihrem brutalen Tod. Sie inspirierte eine historische Bewegung – Frau, Leben, Freiheit –, die sich auf den Iran ausgewirkt und Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst hat, die sich unermüdlich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Achtung ihrer Menschenrechte einsetzen. Angesichts der anhaltenden Unterdrückung und Gewalt bleiben die Bürger Irans dieser Bewegung und ihrem Kampf für eine freie und demokratische Zukunft verpflichtet“, sagte Biden.

Die Biden-Regierung kündigte außerdem neue Sanktionen gegen mehr als zwei Dutzend „Organisationen und Einzelpersonen an, die an der Repression im Iran beteiligt sind“ und versprach, weiterhin Sanktionen als Reaktion auf die Menschenrechtsverletzungen des Landes und seine militärische Unterstützung für Russland im Krieg gegen die Ukraine zu verhängen.

Außenminister Antony Blinken bestätigte die neuen Sanktionen in einer am Freitag veröffentlichten deutlich formulierten Erklärung.

„Die Vereinigten Staaten haben sich mit Ländern auf der ganzen Welt zusammengetan, um das iranische Volk bei seinem Streben nach Gerechtigkeit, Rechenschaftspflicht und Achtung seiner Menschenrechte zu unterstützen – während der Proteste und im gesamten letzten Jahr“, sagte Blinken.

Trotz Blinkens Zusicherungen, dass die US-Regierung daran arbeite, das iranische Volk angesichts der brutalen Unterdrückung zu unterstützen, behaupten einige iranische Aktivisten immer noch, dass die USA nicht genug tun.

Diese Woche äußerten Aktivisten ihre Frustration über Bidens Deal, fünf im Iran inhaftierte iranische Amerikaner im Austausch gegen fünf iranische Staatsangehörige in US-Gewahrsam sowie 6 Milliarden US-Dollar zurückzubringen. Der Gefangenenaustausch könnte in den kommenden Tagen stattfinden.

Die Aktivistin Masih Alinejad, die vom iranischen Regime zahlreichen Todesdrohungen ausgesetzt war, zitierte Blinkens Beitrag am Freitag und sagte, die USA hätten nach Mahsas Tod „keine angemessenen Maßnahmen“ gegen den Iran ergriffen.

„Nein, Minister Blinken!“ Alinejad schrieb. „Leider hat die US-Regierung keine angemessenen Maßnahmen gegen den Mörder von Mahsa Jina Amini ergriffen: Es ist herzzerreißend, dass Amerika genau am Jahrestag der Ermordung von Mahsa Amini durch die Moralpolizei dem Geschlechter-Apartheid-Regime ein Geschenk gemacht hat in Form von 6 Milliarden Dollar sowie Visa für die Mörder von Mahsa.“

Nahal Toosi hat zu diesem Bericht beigetragen.