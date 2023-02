Iran zeigt mit dem Finger nach Drohnenangriff – Medien – RT World News

Eine vorläufige Untersuchung hat gezeigt, dass Israel hinter dem Bombenanschlag von Isfahan steckt, sagte ein iranischer Gesandter Berichten zufolge der UNO

Die iranische Regierung vermutet, dass Israel für den Angriff auf eine militärische Einrichtung in der Innenstadt von Isfahan in der vergangenen Samstagnacht verantwortlich war, berichtete die Nachrichtenagentur ISNA am Donnerstag unter Berufung auf einen hochrangigen Diplomaten.

Amir Saeid Iravani, Teherans Gesandter bei den Vereinten Nationen, erhob die Anschuldigung laut ISNA in Korrespondenz mit hochrangigen Beamten der Organisation. In seinem Schreiben soll er erklärt haben, dass eine vorläufige Untersuchung auf die Verantwortung Israels für den Drohnenangriff hingewiesen habe.

Er verurteilte den Vorfall und verwies auf Äußerungen hochrangiger israelischer Beamter, darunter ein Interview mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf CNN Anfang dieser Woche, in dem er sich weigerte, Israels Beteiligung an dem Angriff von Isfahan zu bestätigen oder zu leugnen.

„Jedes Mal, wenn im Nahen Osten eine Explosion stattfindet, wird Israel die Schuld gegeben oder Verantwortung übertragen – manchmal sind wir das, manchmal nicht.“ sagte der Premierminister dem US-Nachrichtensender.

In seinem Brief betonte Iravani, dass der Iran ein Recht darauf habe „Entschlossen reagieren“ auf die Bedrohung durch Israel mit allen Mitteln, die es für notwendig erachtet.









Der iranische Diplomat verurteilte auch einen ukrainischen Beamten für seine Äußerungen zu dem Angriff. Mikhail Podoliak, ein Berater von Präsident Wladimir Selenskyj, bezeichnete den Vorfall als Vergeltung für das, was Kiew als Hilfeleistung des Iran für Russland im Konflikt mit der Ukraine bezeichnet.

„Kriegslogik ist unerbittlich und mörderisch. Sie stellt den Urhebern und Komplizen strenge Rechnungen“, Podoliak sagte und fügte hinzu, dass die Ukraine „hat dich gewarnt.“

Iravani wiederholte, dass der Iran nicht in die Ukraine-Krise verwickelt sei, und sagte, dass alle Erklärungen, die Angriffe auf die iranische Infrastruktur billigten, dies seien „unverantwortlich.“

Laut ISNA analysierten iranische Spezialisten die Trümmer der bei dem Angriff verwendeten Drohnen und identifizierten den Hersteller. Berichten zufolge fanden sie Hinweise, nachdem sie den Rumpf, die Motoren, die Stromversorgung und das Navigationssystem des Flugzeugs mit ihnen zur Verfügung stehenden Proben verglichen hatten.

Das iranische Militär werde die neuen Informationen nutzen, um die Sicherheit in seinen Einrichtungen zu verbessern, sagte die Verkaufsstelle unter Berufung auf eine dem Nationalen Sicherheitsrat nahestehende Quelle.

WEITERLESEN:

Teheran ruft ukrainischen Diplomaten vor – Medien

An dem Angriff waren Berichten zufolge drei kleine Drohnen mit Sprengstoff beteiligt, die von einem nahe gelegenen Ort aus gestartet wurden. Der Iran sagte, sie seien abgefangen worden und hätten nur geringfügige Schäden am Dach des angegriffenen Gebäudes verursacht.