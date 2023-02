Het land heeft de aanvallen op de voormalige Amerikaanse president en topfunctionarissen achter de moord op Qassem Soleimani niet opgegeven.

Teheran probeert nog steeds de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en andere functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de moord op Qassem Soleimani in 2020 te vermoorden, zei Amirali Hajizadeh, het hoofd van de lucht- en ruimtevaartmacht van de Revolutionaire Garde (IRGC).

De hoogste generaal maakte de opmerkingen toen hij een nieuwe kruisraket onthulde, die naar verluidt een bereik van 1.650 kilometer (1.025 mijl) zou hebben.

“We hopen dat we Trump, Pompeo, (gepensioneerde Amerikaanse generaal Kenneth) McKenzie en de militaire commandanten die het bevel hebben gegeven, kunnen doden.” zei Hajizadeh.









De hoogste generaal van Iran, Qassem Soleimani, kwam op 3 januari 2020 om het leven bij een Amerikaanse drone-aanval tijdens een bezoek aan de Iraakse hoofdstad Bagdad. De toenmalige president Trump schepte herhaaldelijk op over het persoonlijk laten uitvoeren van de aanval, waarbij hij erop aandrong dat het een vergelding was voor de vermeende aanvallen op Amerikaans personeel in de hele regio, naar verluidt geënsceneerd door de Iraniërs.

Topfunctionarissen in Teheran hebben herhaaldelijk beloofd de moord op Soleimani te wreken en dreigden Trump en anderen achter de staking te vermoorden. Tegelijkertijd volgt Iran een meer legale route om de daders te straffen, en heeft Interpol herhaaldelijk verzocht om te helpen bij het vangen van Trump en bijna 50 andere Amerikaanse functionarissen van wie het denkt dat ze betrokken zijn bij de staking.

Uit de opmerkingen van Hajizadeh werd niet meteen duidelijk of Teheran met behulp van Interpol probeert alle Amerikanen uit te schakelen die het eerder had willen arresteren. De organisatie had dergelijke verzoeken echter afgewezen, daarbij verwijzend naar haar handvest als een verbod om te ondernemen “elke tussenkomst of activiteiten van politieke, militaire, religieuze of raciale aard.”