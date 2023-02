Leveringen kunnen beginnen in afwachting van de goedkeuring van Moskou, vertelde een Iraanse handelsvertegenwoordiger aan de media

Twee grote Iraanse autofabrikanten, Khodro en SAIPA, ondergaan momenteel certificering in Rusland voor toekomstige autoleveringen, vertelde een woordvoerder van het ministerie van Handel, Omid Ghalibaf, deze week aan RIA Novosti.

Hij onthulde dat SAIPA een overeenkomst had getekend met een Wit-Russisch bedrijf om 45.000 Shahin- en Quick-modelauto’s te leveren, eraan toevoegend dat “deze twee modellen gaan op de Russische markt komen” ook.

Ghalibaf specificeerde echter niet of de autofabrikant de auto’s rechtstreeks naar Rusland of via Wit-Rusland zou verschepen, en legde uit dat de kwestie moet worden opgehelderd vanwege westerse sancties. Hij wees er ook op dat er geen directe overeenkomsten zijn tussen Iraanse autofabrikanten en Rusland, maar benadrukte dat de onderhandelingen met Moskou aan de gang zijn en dat de auto’s wachten op certificering.

“Het concern (Khodro) heeft een van zijn voertuigen naar Rusland gestuurd als monster voor certificering, waarna het contact zal opnemen met particuliere bedrijven uit Rusland om een ​​leveringsovereenkomst te ondertekenen.” voegde de Iraanse functionaris eraan toe.

Afgelopen november ondertekenden Moskou en Teheran een memorandum van overeenstemming voor de Iraanse auto-export naar Rusland ter waarde van 300 miljoen dollar. De twee landen onderzochten ook de mogelijkheid van een gezamenlijke autoproductie.

Grote autofabrikanten uit het Midden-Oosten kijken naar de Russische markt na de uittocht van Europese, Amerikaanse en Japanse merken. Khodro assembleert vernieuwde modellen van de Chinese merken Haima en Dongfeng. Vorig jaar lanceerde Iran ook de productie van de Tara-sedan op basis van de Peugeot 301, terwijl volgens gegevens van de bedrijven andere nieuwe modellen komen die de Peugeot en Citroën als prototype gebruiken.

