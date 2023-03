De minister van Buitenlandse Zaken van Teheran, Hossein Amirabdollahian, vertelde zondag aan het Iraanse staatspersbureau ISNA dat als “alles goed gaat” er in de komende dagen een uitwisseling van gevangenen tussen Teheran en Washington zou kunnen plaatsvinden.

“We hebben de afgelopen dagen een akkoord bereikt over de uitwisseling van gevangenen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens ons is alles klaar”, aldus de diplomaat.

Amirabdollahian zei dat de uitwisselingsovereenkomst vorig jaar “indirect was ondertekend en goedgekeurd”.

In Washington ontkende de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Ned Price echter heftig de juistheid van de bewering en noemde het “weer een bijzonder wrede leugen die alleen maar bijdraagt ​​aan het lijden van de families” van degenen die in Iran worden vastgehouden.

Price zei dat de VS “meedogenloos werken om de vrijlating van de drie ten onrechte vastgehouden Amerikanen in Iran veilig te stellen”, en voegde eraan toe: “We zullen niet stoppen voordat ze herenigd zijn met hun dierbaren.”

Hoe heeft Washington gereageerd op de beweringen van Teheran?

Een verklaring vrijgegeven door de Veiligheidsraad van het Witte Huis bestempelde de beweringen van Teheran als “vals”.

De verklaring noemde ook drie Amerikaanse burgers die momenteel in Iran worden vastgehouden: “Helaas zullen Iraanse functionarissen niet aarzelen om dingen te verzinnen, en de laatste wrede bewering zal meer hartzeer veroorzaken bij de families van Siamak Namazi, Emad Shargi en Morad Tahbaz.”

De beweringen van Iran komen twee dagen nadat Siamak Namazi, een Iraans-Amerikaanse zakenman die sinds 2015 in de beruchte Evin-gevangenis van Teheran zit, toestemming kreeg om een ​​interview te geven aan de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Namazi mocht het land niet verlaten, werd veroordeeld voor collaboratie met een buitenlandse regering en kreeg een gevangenisstraf. Hij ontkent de beschuldiging, die de VS ‘ongegrond’ noemen.

Namazi’s vader, Mohammad Baquer Namazi, een voormalig UNICEF-functionaris, werd ook door Iran gearresteerd toen hij daarheen reisde om zijn zoon te helpen. In oktober 2016 werden beide mannen veroordeeld tot elk 10 jaar wegens spionage. De oudere Namazi mocht Iran in oktober 2022 echter om medische redenen verlaten.

Arresteert Iran regelmatig Westerse paspoorthouders?

Iran arresteert regelmatig personen met een dubbele nationaliteit, beschuldigt hen vaak van spionage zonder bewijs te leveren en zet die personen vervolgens gevangen of executeert ze na processen achter gesloten deuren die internationale rechtenorganisaties oneerlijk noemen, en beschuldigt Iran ervan buitenlanders gevangen te houden.

Als ze gevangen worden gezet, worden deze personen later gebruikt als ruilmiddel tijdens internationale onderhandelingen.

Het is bekend dat ten minste 16 Westerse paspoorthouders, de meeste met een dubbele nationaliteit, in Iran gevangen zitten.

Zondag handhaafde het Hooggerechtshof van Iran het doodvonnis tegen de Zweeds-Iraanse dissident Habib Farajollah Chaab, die ervan wordt beschuldigd banden te hebben met een Arabische separatistische groepering die in 2018 een militaire parade aanviel en 25 mensen doodde.

Heeft Iran al eerder soortgelijke beweringen gedaan?

De beweringen van zondag waren niet de eerste in hun soort. Amirabdollahian zelf heeft herhaaldelijk “overeenkomsten” aangekondigd die nooit tot stand zijn gekomen.

Dergelijke opmerkingen leken gericht op een binnenlands publiek, aangezien het land wankelt van protesten en economische tegenspoed.

Een daadwerkelijke ruil van gevangenen zou mogelijk kunnen wijzen op beweging in de bevroren onderhandelingen tussen de aartsvijanden over de internationale status van Iran nadat de VS zich terugtrokken uit het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) of de nucleaire deal met Iran in 2018.

Ali Bagheri Kani bijvoorbeeld, de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken die JCPOA-gesprekken leidde met de VS, het VK, China, Rusland, Frankrijk, Duitsland en de EU, zou zondag naar Oman zijn gereisd. Het woestijnsultanaat heeft lang gefunctioneerd als gesprekspartner die de dialoog tussen Iran en de VS vergemakkelijkte.

js/fb (AFP, AP, dpa, Reuters)