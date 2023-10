Ziel der Übungen sei es, „die Abschreckungskraft angesichts neuer Bedrohungen zu verbessern“, erklärte das Militär des Landes

Der Iran hat im zentralen Teil des Landes groß angelegte zweitägige Kriegsübungen gestartet, da die Spannungen in der Region durch den Konflikt zwischen der palästinensischen bewaffneten Gruppe Hamas und Israel zunehmen.

Die Übung mit dem Namen „Eqtedar 1402“ begann am Freitag in der Region Nasrabad in der Provinz Isfahan. Brigadegeneral Karim Cheshak, der Sprecher der Übung, wurde von iranischen Medien mit den Worten zitiert, dass es sich dabei um Infanterie, verschiedene militärische Ausrüstung, Kampfflugzeuge, Drohnen und Mittel der elektronischen Kriegsführung handele.

Cheshak stellte außerdem fest, dass am ersten Tag der Übung eine Flotte von etwa 200 Hubschraubern Einsätze durchführte. Er fügte hinzu, dass das Ziel der Übung darin bestehe, den Grad der Kampfbereitschaft der iranischen Bodentruppen zu beurteilen und die Kampftaktiken zu überprüfen. Ein weiteres Ziel ist es „die Abschreckungskraft angesichts neuer Bedrohungen verbessern und auch eine stabile Sicherheit entwickeln“ sagte der Beamte.

Ohne Angaben zur Anzahl der an der Übung teilnehmenden Personen zu machen, gab der Sprecher an, dass die Übung aus vier Etappen bestehen werde. Während sich die erste auf die Verlegung von vier Brigaden in das Übungsgebiet konzentriert, geht es bei der zweiten um Aufklärungseinsätze.

🔹 رزمایش „اقتدار ۱۴۰۲" نیروی زمینی ارتش

Berichten zufolge werden die dritte und vierte Phase Küstenverteidigungsszenarien und nächtlichen Luftoperationen gewidmet sein.

Von lokalen Medien geteilte Videos zeigen Dutzende Panzer in der Wüstenlandschaft, während sich mehrere Hubschrauber auf den Start von einem Flughafen vorbereiten.









Irans groß angelegte Kriegsmanöver finden statt, nachdem das Pentagon am Donnerstag bekannt gegeben hatte, dass seine Streitkräfte angeblich Luftangriffe auf Militäreinrichtungen im Osten Syriens durchgeführt hätten „wird vom iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarde verwendet“ ein Elitezweig des Militärs des Landes. Es bestand jedoch darauf, dass der Angriff nichts mit den anhaltenden Kämpfen zwischen Israel und der Hamas zu tun habe.

Die bewaffnete Gruppe startete am 7. Oktober einen Überraschungsangriff auf Israel, der auf beiden Seiten Tausende Tote und Verletzte forderte. Der Iran, der enge Beziehungen sowohl zur Hamas als auch zur im Libanon ansässigen islamistischen Militärgruppe Hisbollah unterhält, hat Israel wiederholt für das, was es beschrieben hat, verurteilt „Kriegsverbrechen.“

US-Außenminister Antony Blinken hat gewarnt, dass Washington zwar keinen Konflikt mit Teheran will, „Wenn der Iran oder seine Stellvertreter irgendwo US-Personal angreifen“ Washington wird antworten „schnell und entschlossen.“

Teheran hat erklärt, dass seine Streitkräfte sich nicht an Feindseligkeiten beteiligen würden „vorausgesetzt, dass die israelische Apartheid es nicht wagt, den Iran, seine Interessen und seine Staatsangehörigen anzugreifen.“