Iran sagt, Drohnenangriff zielt auf Verteidigungsanlage in Isfahan





DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate (AP) – Bombentragende Drohnen haben über Nacht eine iranische Rüstungsfabrik in der Innenstadt von Isfahan angegriffen, teilten die Behörden am frühen Sonntag mit und verursachten inmitten der erhöhten regionalen und internationalen Spannungen, die die Islamische Republik verschlingen, einige Schäden in der Fabrik.

Das iranische Verteidigungsministerium machte keine Angaben darüber, wer den Angriff vermutete, der stattfand, als im Nordwesten des Landes ein Feuer in einer Raffinerie ausbrach und ein Erdbeben der Stärke 5,9 in der Nähe einschlug und zwei Menschen tötete.

Teheran wurde jedoch Ziel mutmaßlicher israelischer Drohnenangriffe inmitten eines Schattenkrieges mit seinem Rivalen im Nahen Osten, als sein Atomabkommen mit den Weltmächten zusammenbrach. Unterdessen bleiben die Spannungen auch mit dem benachbarten Aserbaidschan hoch, nachdem ein Schütze die Botschaft dieses Landes in Teheran angegriffen, seinen Sicherheitschef getötet und zwei weitere verletzt hat.

Einzelheiten über den Angriff von Isfahan, der am Samstag gegen 23:30 Uhr stattfand, blieben rar. In einer Erklärung des Verteidigungsministeriums wurde beschrieben, dass drei Drohnen auf die Einrichtung gestartet wurden, von denen zwei erfolgreich abgeschossen wurden. Ein dritter schaffte es offenbar, das Gebäude zu treffen, verursachte „leichte Schäden“ am Dach und verletzte niemanden, sagte das Ministerium.

Der englischsprachige Arm des iranischen Staatsfernsehens, Press TV, strahlte ein Handyvideo aus, das offenbar den Moment zeigte, in dem die Drohne den viel befahrenen Imam-Khomeini-Expressway entlangschlug, der nordwestlich von Isfahan wegführt, eine von mehreren Möglichkeiten für Fahrer, in die heilige Stadt Qom und zu gelangen Teheran, die Hauptstadt des Iran. Eine kleine Menschenmenge stand versammelt, angezogen vom Flakfeuer, und sah zu, wie eine Explosion und Funken ein dunkles Gebäude trafen.

„Ach du lieber Gott! Das war eine Drohne, oder?“ schreit der filmende mann. „Ja, es war eine Drohne.“

Die dortigen flohen nach dem Streik.

Diese Aufnahmen des Streiks sowie Aufnahmen der Folgen, die von The Associated Press analysiert wurden, entsprachen einem Standort in der Minoo Street im Nordwesten von Isfahan, der sich in der Nähe eines Einkaufszentrums mit einem Teppich- und einem Elektronikgeschäft befindet.

Iranische Verteidigungs- und Nuklearstandorte sind zunehmend von Gewerbeimmobilien und Wohnvierteln umgeben, während sich die Städte des Landes immer weiter ausdehnen. Auch einige Standorte bleiben unglaublich undurchsichtig in Bezug auf das, was sie produzieren, mit nur einem Schild, das das Logo des Verteidigungsministeriums oder der paramilitärischen Revolutionsgarde trägt.

Das Verteidigungsministerium nannte die Website nur eine „Werkstatt“, ohne näher darauf einzugehen, was sie gemacht hat. Isfahan, etwa 350 Kilometer (215 Meilen) südlich von Teheran, beherbergt sowohl einen großen Luftwaffenstützpunkt, der für seine Flotte amerikanischer F-14-Kampfflugzeuge gebaut wurde, als auch sein Kernbrennstoff-Forschungs- und Produktionszentrum.

Der Angriff erfolgt, nachdem das iranische Geheimdienstministerium im Juli behauptet hatte, eine Verschwörung zum Angriff auf sensible Orte in der Umgebung von Isfahan zerschlagen zu haben. Ein Segment, das im Oktober im iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde, enthielt angebliche Geständnisse angeblicher Mitglieder von Komala, einer kurdischen Oppositionspartei, die aus dem Iran verbannt ist und jetzt im Irak lebt, dass sie planten, eine militärische Luft- und Raumfahrteinrichtung in Isfahan anzugreifen, nachdem sie vom israelischen Mossad ausgebildet worden waren Nachrichtendienst.

Aktivisten sagen, das iranische Staatsfernsehen habe in den letzten zehn Jahren Hunderte von erzwungenen Geständnissen ausgestrahlt. Israelische Beamte lehnten es ab, sich zu dem Angriff zu äußern.

Unabhängig davon sagte das iranische Staatsfernsehen, dass in einer Ölraffinerie in einem Industriegebiet in der Nähe der nordwestlichen Stadt Tabriz ein Feuer ausgebrochen sei. Es hieß, die Ursache sei noch nicht bekannt, da es Aufnahmen von Feuerwehrleuten zeigte, die versuchten, das Feuer zu löschen. Tabriz liegt etwa 520 Kilometer (325 Meilen) nordwestlich von Teheran.

Das staatliche Fernsehen sagte auch, dass das Erdbeben der Stärke 5,9 zwei Menschen getötet und etwa 664 weitere in ländlichen Gebieten in der Provinz Westaserbaidschan verletzt und Gebäude in vielen Dörfern beschädigt habe.

Die theokratische Regierung des Iran steht sowohl im In- als auch im Ausland vor Herausforderungen, da ihr Nuklearprogramm seit dem Zusammenbruch des Atomabkommens mit den Weltmächten Uran rasch näher als je zuvor auf waffenfähiges Niveau anreichert. Seit dem Tod von Mahsa Amini, einer kurdisch-iranischen Frau, die von der Sittenpolizei des Landes festgenommen wurde, haben landesweite Proteste das Land erschüttert. Seine Rial-Währung ist gegenüber dem US-Dollar auf neue Tiefststände gefallen.

Israel wird verdächtigt, eine Reihe von Angriffen auf den Iran gestartet zu haben, darunter einen Angriff auf seine unterirdische Atomanlage in Natanz im April 2021, bei dem seine Zentrifugen beschädigt wurden. Im Jahr 2020 machte der Iran Israel für einen ausgeklügelten Angriff verantwortlich, bei dem sein bester militärischer Nuklearwissenschaftler getötet wurde.

Israelische Beamte erkennen selten Operationen an, die von den geheimen Militäreinheiten des Landes oder seinem Geheimdienst Mossad durchgeführt werden. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der kürzlich wieder in das Amt des Ministerpräsidenten eingetreten ist, betrachtet den Iran jedoch seit langem als die größte Bedrohung, der seine Nation ausgesetzt ist.

Unterdessen bleiben die Spannungen zwischen Aserbaidschan und dem Iran hoch, da Aserbaidschan und Armenien um die Region Berg-Karabach gekämpft haben. Der Iran will auch seine 44 Kilometer lange Grenze zum Binnenarmenien aufrechterhalten – etwas, das bedroht sein könnte, wenn Aserbaidschan durch Krieg neue Gebiete erobert.

Der Iran startete im Oktober eine Militärübung nahe der Grenze zu Aserbaidschan. Aserbaidschan unterhält auch enge Beziehungen zu Israel, was iranische Hardliner wütend gemacht und in Israel hergestellte Drohnen für sein Militär gekauft hat.

Der assoziierte Presseautor Joseph Krauss hat zu diesem Bericht beigetragen.

Jon Gambrell, The Associated Press