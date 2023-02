Teheran ontkent dat het zijn verrijkingsdoelen heeft gewijzigd, nadat de media meldden dat het ‘bijna’ wapenwaardig materiaal produceerde

Teheran heeft een Bloomberg-rapport verworpen als misleidend, waarin stond dat het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) aan het onderzoeken was hoe het land uranium verrijkte “tot niveaus net onder het niveau dat nodig is voor een nucleair wapen.”

Het persbureau haalde twee anonieme diplomaten aan, die beweerden dat de nucleaire waakhond van de VN uranium met een zuiverheid van 84% had gevonden, of “slechts 6% onder wat nodig is voor een wapen” in Iran, legde Bloomberg uit in zijn zondagsartikel.

Behrouz Kamalvandi, woordvoerder van de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), zei maandag dat het stuk was laster en verdraaiing van de feiten.

"De aanwezigheid van uraniumdeeltjes van meer dan 60% tijdens het verrijkingsproces betekent niet dat er een verrijking van meer dan 60% is." vertelde hij aan persbureau IRNA en beweerde dat Bloomberg bij het publiceren van het verhaal diende als een instrument voor anti-Iraanse druk.









Bloomberg erkende echter de mogelijkheid dat het monster werd gevonden na onbedoelde accumulatie in een cascade van een verrijkingscentrifuge.

De IAEA heeft op het nieuws gereageerd door te stellen dat dit zo was “bespreking met Iran over de resultaten van recente verificatieactiviteiten van het Agentschap” en zou de uitkomst indien nodig rapporteren aan de raad van bestuur.

Iran stemde ermee in om beperkingen op te leggen aan zijn nucleaire industrie, inclusief verrijkingsactiviteiten, in het kader van een overeenkomst uit 2015 met wereldmachten. De overeenkomst werd getorpedeerd door de Amerikaanse president Donald Trump, die zich in 2018 terugtrok om een ​​zogenaamde “maximale druk” campagne van sancties.

Iran begon uiteindelijk zijn toezeggingen na te komen en kondigde aan dat het uranium zou verrijken tot 60% zuiverheid in zijn fabriek in Natanz in 2021 en in Fordo in 2022.

De nucleaire deal, bekend als het Joint Comprehensive Plan of Action, werd aangeprezen als een manier om te voorkomen dat Iran een nucleair wapen zou verwerven, een ambitie die Teheran ontkent te hebben.