Iran: Nichts zu feiern (nd-aktuell.de)

Eine Frau zeigt bei einer Demonstration in Teheran das Victory-Zeichen. Foto: DPA/AP

In mehreren iranischen Städten blieben am Montag viele Geschäfte geschlossen, berichten Aktivisten. Videos in sozialen Medien sollen geschlossene Geschäfte in Großstädten wie Teheran, Isfahan, Shiraz, Sanandaj, Ilam und Urmia zeigen. Iranische Aktivisten riefen letzte Woche zu neuen landesweiten Protesten und Streiks auf. Die sogenannten 14-15-16-Proteste – die Zahlen sind das Datum im persischen Kalendermonat Azar – sollen voraussichtlich bis Mittwoch andauern.

Inzwischen haben die Behörden angekündigt, die bereits verhängten Strafen gegen Demonstranten bald zu vollstrecken. Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi sagte nach einem Bericht des Nachrichtenportals Etemad am Montag, mehrere Urteile seien bereits vom Obersten Gerichtshof bestätigt worden und würden auch „bald vollstreckt“.

Am Wochenende vermischte sich der Protestaufruf mit unerwarteten Nachrichten, die seit Tagen in sozialen Netzwerken und westlichen Medien kursierten: „Iran löst die Sittenpolizei auf.“ Die Nachricht wird im Ausland ernster genommen als im Iran. Am Samstag fragte ein Journalist den iranischen Generalstaatsanwalt Mohammad Jafar Montazeri, warum das Vizekommando nicht mehr aktiv sei. Montazeri antwortete: „Die Sittenpolizei hat nichts mit der Justiz zu tun und wurde von der Stelle angeheuert, in der sie gegründet wurde.“ und begann 2006 unter dem kompromisslosen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad nach einem Gesetz, das in den letzten Tagen der Regierung des reformierten Präsidenten Mohammad Khatami fertiggestellt wurde. Der Oberste Rat der Kulturrevolution hatte das Gesetz verabschiedet, eine außerparlamentarische gesetzgebende Körperschaft, deren Mitglieder direkt vom Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei ernannt werden.

Bisher gab es jedoch keine offizielle Bestätigung, dass die Vizepolizei tatsächlich aufgelöst wird. Die reformernahe Tageszeitung »Schargh« berichtete am Montag, der Sprecher der Teheraner Polizei habe die Auflösung der Sittenpolizei nicht bestätigt. Die Polizei werde sich zu gegebener Zeit dazu äußern, sagte der Sprecher der Teheraner Polizei gegenüber »Schargh«. Die Reformer-Zeitung berichtet außerdem, dass sich auch der Oberste Rat der Kulturrevolution geweigert habe, die Nachricht von der Auflösung der Sittenpolizei zu kommentieren. Der »Schargh«-Reporter kommt zu dem Schluss, dass die Vizepolizei am Ende sei, obwohl dies noch nicht offiziell angekündigt sei.

Viele Medien in den USA und Europa bejubeln die angebliche Auflösung dieser Einheit als Erfolg der Demonstranten, die seit über zehn Wochen auf verschiedene Weise Widerstand leisten. Auslöser der aktuellen Debatte um die Sittenpolizei war der Tod von Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam. Die 22-jährige Kurdin war Mitte September in Teheran festgenommen und wegen ihrer „unregelmäßigen Kleidung“ in das Hauptquartier der Vizepolizeibehörde gebracht worden. Nach drei Tagen starb sie in einem Krankenhaus. Die Familie und Tausende von Demonstranten glauben, dass sie während der Haft auf den Kopf geschlagen wurde. Röntgenbilder, Knochenbrüche, Blutungen und Hirnödeme weisen darauf hin.

Auf die Frage, ob es eigentlich etwas zu feiern gäbe, antwortet die Sozialwissenschaftlerin Firoozeh Farvardin, die in Berlin zu Frauenbewegungen im Iran forscht: „Angenommen, die Vizepolizei wird tatsächlich aufgelöst: war das vor 2006, also vor der Einführung dieser Spezialeinheit , da Frauen wegen ihres Hidschabs nicht unterdrückt wurden?Davor waren nur andere Institutionen dafür zuständig, Frauen wegen ihrer Kleidung festzunehmen, zu schlagen oder auszupeitschen.“ Das Gesetz, das Frauen nur mit Kopftuch in der Öffentlichkeit erscheinen lassen soll, gebe es seit 1983, sagt Farvardin, seine Umsetzung habe sich im Laufe der Jahre ständig geändert, aber an der Kopftuchpflicht im Iran ändere das nichts .

Gleichzeitig bestätigt Farvardin, dass die Sittenpolizei seit Wochen nicht mehr auf den Straßen präsent und praktisch suspendiert sei. Aber das liegt daran, dass sich die Polizei darauf konzentrieren muss, die Proteste niederzuschlagen. Die vage Nachricht von der „Auflösung“ der Sittenpolizei war eher eine nach außen gerichtete Kommunikation, um zu zeigen, dass das Regime noch reformfähig sei. Daher wird es hauptsächlich von den Reformern verbreitet.

Seit der zweiten Protestwoche stehe viel mehr auf dem Spiel als die Abschaffung des obligatorischen Hidschab, geschweige denn der Sittenpolizei, sagt der Soziologe Farvardin. Auch in puncto Frauenrechte hat die „Frauen-Lebensfreiheit“-Bewegung andere Forderungen, die über die Kleiderfreiheit hinausgehen. Bemerkenswert sei dennoch, dass in vielen Großstädten die Kopftuchpflicht seit Wochen nicht mehr durchgesetzt werde, sagt Farvardin. „Eine Frau hat mir letzte Woche erzählt, dass sie während ihrer viertägigen Reise keinen einzigen Moment ein Kopftuch getragen hat, nicht einmal an der Sicherheitskontrolle am Flughafen.“ Dies kann durchaus als Erfolg dieser Bewegung gewertet werden, aber nicht, weil das Regime auf die Forderungen der Frauen reagierte, sondern als Errungenschaft des ständigen Widerstands der Frauen.