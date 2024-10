Iran is een Raketenangriff tegen Israël begonnen. Dit zijn de sterke punten van Online Platform X. Een correspondent van het Duitse persbureau meldt dat ze in Tel Aviv sterke explosies horen. Ook de Iraanse Nachrichtenagenturen Isna und Tasnim berichten over het begin van de aanval.

Davor heeft gewaarschuwd dat de Amerikaanse regering verantwoordelijk is voor de “onbeperkte bescherming” van de buitenlandse zaken van Iran in Israël. De Iraanse autoriteiten hebben een eenvoudige, directe aanpak gevolgd, die midden in de leiding van het Duitse persagentschap staat. Nadat de waarschuwing voor de Raketenangriff de Israëlische Behörden de Menschen in Großraum Tel Aviv had gegeven, in der Nähe von Schutzräumen zu bliben.

De Iraanse Angriff kan een grote engel zijn, waarschuwde Armeesprecher Daniel Hagari. De luchtverdedigingssystemen zijn volledig uitgerust en uitgerust door de Israëlische Luftwaffe-patrouilles in Himmel. Minister van Defensie Joav Galant was aanwezig bij de laatste rapporten, samen met chef van de generale staf Herzi Halevi en hoge functionarissen.

Er is geen eerste boosheid in die jaren

In april zullen de Iraanse Revolutionaire Tuinen (IRGC) aanwezig zijn in de geschiedenis van de Islamitische Republiek en rechtstreeks boos zijn op Israël. Dit zijn de IRGC-luchtverkeersstrijdkrachten met meer dan 300 drones, raketten en luchtverdedigingspersoneel. Der Angriff zou erolgreich abgewehrt zijn. De Iraniërs reageerden op de gevolgen van de Tötung hochrangiger Generaal, die in Syrië met een mutmaßlich Israëlische Angriff zouden worden ontvangen.

De Israëlische militaire en geheime dienst zijn aanwezig in de Iraanse strijdkrachten in de regio. In juli werd het hoofd van de islamistische Hamas in Teheran gearresteerd. De Iraanse staat Führung schwor daraufhin Rache. Ik was blij met mijn tijd bij Hassan Nasrallah, hoofd van de Libanese Schiitenorganisatie Hisbollah, en een nieuwe burger van Teheranen. Ze hebben vrolijke fans, zogenaamde pagers, veel van hun favoriete functies ervaren en leven nog steeds. De oorlog is onduidelijk, maar de militaire strijd van Iran is niet reëel.

Zuletzt erhebliche Schwächung von Irans Verbündeten

Am Dienstag kam ein weiterer erer Schritt des Israëlische Militairen hinzu: Binnenkort zal het snel zijn voor de Jahrzehnten dringende Israëlische Bodentruppen weder in Libanon. Gedurende het jaar na het begin van de Gaza-Kriegs wordt verminderd door de Schwerpunkt der Kämpfe in Richtung des Nordlichen Nachbarlands. Het Armee spreekt van „beperkte“ Angriffen in Grenznähe auf Ziele der schiitischen Hisbollah, dat nauw verbonden is met Iran.

Sinds de revolutie van 1979 vormen de VS en Israël de Erzfeinde der Islamischen Republik. Met de hulp van de Gazastrook voor een jaar lang is dat de basis van het Treasure Conflikt voor een enkel brandproject. In de Revolutionaire Tuinen van Iran zijn de elitetroepen van het land en hun soldaten net zo krachtig als de reguliere strijdkrachten.

