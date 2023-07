CNN

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA hat der Iran am Samstag zwei Männer hingerichtet, die ihm vorgeworfen wurden, im Oktober 2022 einen tödlichen Angriff auf einen Schrein in Shiraz verübt zu haben.

Der Oberste Gerichtshof des Iran habe eine gegen die beiden Männer Mohammed Ramez Rashidi und Sayed Naeem Hashemi Qatali eingelegte Berufung zurückgewiesen, zitierte IRNA den Chefankläger der Provinz Fars.

Laut IRNA wurden bei dem Angriff am 26. Oktober 2022 auf den Shahcheragh-Schrein in der Stadt Shiraz im Süden Irans dreizehn Menschen getötet und 40 weitere verletzt.

Der Angriff ereignete sich an einem Mittwochabend, einer der geschäftigsten Zeiten für das Heiligtum.

Damals übernahm ISIS die Verantwortung für den Angriff und veröffentlichte eine Erklärung auf der mit ihm verbundenen Nachrichtenagentur Amaq, in der es hieß, eines seiner Mitglieder habe „mit seinem Maschinengewehr Gruppen sunnitischer Ungläubiger innerhalb des Schreins gezielt angegriffen und Dutzende von ihnen getötet.“

Der Angriff ereignete sich am selben Tag, an dem es im ganzen Land zu Zusammenstößen kam, um den 40. Tag seit dem Tod von Mahsa Amini zu begehen, die in Polizeigewahrsam starb, nachdem sie in ein „Umerziehungszentrum“ gebracht worden war, weil sie ihren Hijab offenbar nicht richtig getragen hatte. Es ist unklar, ob der Angriff mit den Protesten in Zusammenhang stand.

Nach dem Tod der 22-jährigen kurdischen Iranerin kam es in der Islamischen Republik zu Protesten.