DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten (AP) – Iran en Saoedi-Arabië zijn vrijdag overeengekomen om de diplomatieke betrekkingen te herstellen en ambassades te heropenen na jaren van spanningen tussen de twee landen, waaronder een verwoestende aanval op het hart van de olieproductie van het koninkrijk, toegeschreven aan Teheran.

De deal, die deze week in Peking werd gesloten tijdens het ceremoniële Nationale Volkscongres, vertegenwoordigt een grote diplomatieke overwinning voor de Chinezen, aangezien de Arabische Golfstaten merken dat de Verenigde Staten zich langzaam terugtrekken uit het bredere Midden-Oosten. Het komt ook omdat diplomaten hebben geprobeerd een einde te maken aan een jarenlange oorlog in Jemen, een conflict waarin zowel Iran als Saoedi-Arabië diepgeworteld zijn.

De twee landen hebben een gezamenlijk communiqué uitgebracht over de deal met China, dat de overeenkomst heeft bemiddeld. Chinese staatsmedia berichtten niet onmiddellijk over de overeenkomst.

De Iraanse staatsmedia plaatsten foto’s en video’s die volgens hen in China van de bijeenkomst waren gemaakt. Het toonde Ali Shamkhani, de secretaris van de hoogste nationale veiligheidsraad van Iran, met de Saoedische nationale veiligheidsadviseur Musaad bin Mohammed al-Aiban en Wang Yi, de hoogste diplomaat van China.

“Na uitvoering van het besluit zullen de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen elkaar ontmoeten om de uitwisseling van ambassadeurs voor te bereiden”, aldus de Iraanse staatstelevisie. Het voegde eraan toe dat de gesprekken gedurende vier dagen waren gevoerd.

De gezamenlijke verklaring roept op tot het herstellen van de banden en het heropenen van ambassades binnen een periode van maximaal twee maanden.

In de beelden die door de Iraanse media werden uitgezonden, was Wang te horen die “van ganser harte feliciteerde” met de “wijsheid” van de twee landen.

“Beide partijen hebben oprechtheid getoond”, zei hij. “China steunt deze overeenkomst volledig.”

China, dat onlangs gastheer was van de harde lijn van de Iraanse president Ebrahim Raisi, is ook een van de grootste kopers van Saoedische olie. President Xi Jinping, die eerder op vrijdag net een derde ambtstermijn van vijf jaar als president heeft gekregen, bezocht Riyadh in december om vergaderingen bij te wonen met olierijke Arabische Golfstaten die cruciaal zijn voor de energievoorziening van China.

Het door de staat gerunde Iraanse persbureau IRNA citeerde Shamkhani als “duidelijk, transparant, alomvattend en constructief”.

“Het wegnemen van misverstanden en de toekomstgerichte opvattingen in de betrekkingen tussen Teheran en Riyadh zal zeker leiden tot het verbeteren van de regionale stabiliteit en veiligheid, evenals het vergroten van de samenwerking tussen de Perzische Golfstaten en de wereld van de islam om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden”, zei Shamkhani. .

Kort na de Iraanse aankondiging begonnen Saoedische staatsmedia dezelfde verklaring te publiceren.

De spanningen tussen Iran en Saoedi-Arabië lopen hoog op. Het koninkrijk verbrak de banden met Iran in 2016 nadat demonstranten daar Saoedische diplomatieke posten waren binnengevallen. Saoedi-Arabië had dagen eerder een prominente sjiitische geestelijke geëxecuteerd, wat de aanleiding was voor de demonstraties.

De executie vond plaats toen kroonprins Mohammed bin Salman, toen een plaatsvervanger, aan de macht kwam. Prins Mohammed, de zoon van koning Salman, vergeleek ooit de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, met Adolf Hitler van nazi-Duitsland en dreigde ook Iran aan te vallen.

In de jaren daarna zijn de spanningen in het Midden-Oosten dramatisch toegenomen sinds de VS zich in 2018 eenzijdig terugtrokken uit de nucleaire deal van Iran met de wereldmachten. Arabische olie-industrie in 2019, waardoor de ruwe productie van het koninkrijk tijdelijk werd gehalveerd.

Hoewel Jemen’s door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvankelijk de aanval claimden, hebben westerse landen en experts Teheran de schuld gegeven van de aanval. Iran heeft lang ontkend de aanval te hebben gelanceerd. Het heeft ook ontkend andere aanslagen te hebben gepleegd die later aan de Islamitische Republiek werden toegeschreven.

Kristian Ulrichsen, een research fellow aan het Baker Institute van de Rice University die de regio al geruime tijd bestudeert, zei dat Saudi-Arabië de deal met Iran bereikte nadat de Verenigde Arabische Emiraten een soortgelijk akkoord met Teheran hadden bereikt.

“Deze vermindering van de spanningen en de-escalatie is al drie jaar aan de gang en dit werd veroorzaakt door Saoedische erkenning in hun mening dat ze zonder onvoorwaardelijke steun van de VS niet in staat waren om macht uit te oefenen op Iran en de rest van de regio. ” hij zei.

Prins Mohammed, die zich nu richt op enorme bouwprojecten in zijn eigen land, wil zich waarschijnlijk ook eindelijk terugtrekken uit de oorlog in Jemen, voegde Ulrichsen eraan toe.

“Instabiliteit kan veel schade toebrengen aan zijn plannen”, zei hij.

De Houthi’s namen in september 2014 de hoofdstad van Jemen, Sanaa, in beslag en dwongen de internationaal erkende regering tot ballingschap in Saoedi-Arabië. Een door Saoedi-Arabië geleide coalitie, gewapend met Amerikaanse wapens en inlichtingen, ging in maart 2015 de oorlog in aan de zijde van de Jemenitische regering in ballingschap. Jaren van onduidelijke gevechten hebben een humanitaire ramp veroorzaakt en de armste natie van de Arabische wereld op de rand van hongersnood gebracht.

Een staakt-het-vuren van zes maanden in de oorlog in Jemen, het langste van het conflict, liep in oktober af ondanks diplomatieke pogingen om het te verlengen. Dat leidde tot de vrees dat de oorlog opnieuw zou kunnen escaleren. Tijdens de gevechten zijn in Jemen meer dan 150.000 mensen om het leven gekomen, waaronder meer dan 14.500 burgers.

De afgelopen maanden zijn er onderhandelingen gaande, ook in Oman, een langdurige gesprekspartner tussen Iran en de VS. Sommigen hebben gehoopt op een akkoord voorafgaand aan de heilige islamitische vastenmaand Ramadan, die later in maart zal beginnen. Iran en Saoedi-Arabië hebben de afgelopen jaren af ​​en toe gesprekken gevoerd, maar het was niet meteen duidelijk of Jemen de aanzet was voor deze nieuwe detente.

De Amerikaanse marine en haar bondgenoten hebben onlangs een aantal wapenzendingen in beslag genomen die volgens hen afkomstig zijn uit Iran en op weg zijn naar Jemen. Iran ontkent dat het de Houthi’s heeft bewapend, ondanks de in beslag genomen wapens die anderen op het slagveld in handen van de rebellen weerspiegelen. Een wapenembargo van de Verenigde Naties verbiedt landen om wapens naar de Houthi’s te sturen.

Het blijft echter onduidelijk wat dit voor Amerika betekent. Hoewel ze lange tijd werden beschouwd als een garantie voor de energiezekerheid in het Midden-Oosten, zijn regionale leiders na de chaotische terugtrekking uit Afghanistan in 2021 steeds meer op hun hoede geworden voor de bedoelingen van Washington. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar op de aangekondigde deal.

Associated Press-schrijver Nasser Karimi in Teheran, Iran, heeft bijgedragen aan dit rapport.

Jon Gambrell, The Associated Press

