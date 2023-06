Irakische Demonstranten drangen am Donnerstag in die schwedische Botschaft in Bagdad ein und waren verärgert darüber, dass am Mittwoch vor einer Stockholmer Moschee ein Koran verbrannt wurde.

Der Schritt stieß in der muslimischen Welt und bei anderen führenden Politikern der Welt auf breite Ablehnung.

Eine Gruppe von Anhängern des hitzigen schiitischen Geistlichen Moqtada Sadr blieb etwa 15 Minuten lang auf dem Gelände und verließ das Gelände dann, als die Sicherheitskräfte aufmarschierten.

Eine Gruppe von Anhängern des hitzigen schiitischen Geistlichen Moqtada Sadr blieb etwa 15 Minuten lang auf dem Gelände und verließ das Gelände dann, als die Sicherheitskräfte aufmarschierten, sagte ein AFP-Fotograf.

„Unsere Verfassung ist der Koran“, hieß es auf Flugblättern, die die Demonstranten trugen, und auf dem Tor des Geländes war eine Botschaft aufgesprüht: „Ja, ja zum Koran“.

Der Protest kam einen Tag, nachdem ein in Schweden lebender irakischer Staatsbürger, Salwan Momika, 37, vor der größten Moschee der Hauptstadt auf das islamische heilige Buch getreten und mehrere Seiten angezündet hatte.

Die schwedische Polizei hatte ihm im Rahmen des Schutzes der freien Meinungsäußerung eine Genehmigung erteilt, die Behörden erklärten jedoch später, sie hätten eine Untersuchung wegen „Hetze“ eingeleitet.

Die Koranverbrennung, die mit dem Beginn des muslimischen Eid al-Adha und dem Ende der jährlichen Pilgerfahrt nach Mekka in Saudi-Arabien zusammenfiel, löste im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus Empörung aus.

Das irakische Außenministerium verurteilte Schwedens Entscheidung, einem „Extremisten“ die Erlaubnis zu erteilen, den Koran zu verbrennen, und sagte, dass solche Taten „die Gefühle von Muslimen auf der ganzen Welt entfachen und eine gefährliche Provokation darstellen“.

Sadr hatte zur Demonstration vor der schwedischen Botschaft aufgerufen, um die Absetzung des Botschafters zu fordern.

Anhänger des schiitischen muslimischen Führers Moqtada Sadr demonstrierten im Hof ​​der schwedischen Botschaft in Bagdad, nachdem sie wegen der Koranverbrennung durch einen in Schweden lebenden Iraker kurzzeitig in das Gebäude eingedrungen waren. Ahmad Al-Rubaye/ AFP

Der 32-jährige Demonstrant Hussein Ali Zeidan sagte gegenüber AFP, er sei gekommen, um „den edlen Koran zu unterstützen“ und habe dazu aufgerufen, Momikas Staatsbürgerschaft zu entziehen, da „er nicht den Irak vertritt“.

Saudi-Arabien, das rund 1,8 Millionen Hadsch-Pilger beherbergte, verurteilte die Koranverbrennung, wobei das Außenministerium sie als Teil „hasserfüllter und wiederholter Angriffe“ auf den Islam bezeichnete.

Die 57-köpfige Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) sagte, sie werde eine „Notfallsitzung“ abhalten, um die Situation zu besprechen. Ein OIC-Beamter sagte, die Gespräche würden höchstwahrscheinlich am Sonntag im saudi-arabischen Hafen Jeddah am Roten Meer stattfinden.

Angriff auf den Glauben

Der Iran schloss sich der Verurteilung an, und Außenminister Hossein Amir-Abdollahian sagte, die Koranverbrennung sei eine „Beleidigung“ gegen „religiöse Heiligkeiten“.

„Diese Verhaltensweisen als Freiheit und Demokratie zu bezeichnen, fördert nur Terrorismus und Extremismus“, warnte er in einem Tweet.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kritisierte außerdem, dass Schweden einen Protest zugelassen habe, was die Chancen des nordischen Landes auf einen schnellen NATO-Beitritt weiter trübe.

In einer Fernsehansprache sagte Erdogan:

Irgendwann werden wir den arroganten Westlern beibringen, dass die Beleidigung von Muslimen keine Gedankenfreiheit ist. Wir werden unsere Reaktion so deutlich wie möglich zum Ausdruck bringen, bis ein entschiedener Sieg gegen Terrororganisationen und Islamophobie errungen ist.

Ägypten nannte die Koranverbrennung anlässlich des Eid-Festes einen „schändlichen Akt, der die Gefühle der Muslime provoziert“, während die in Kairo ansässige Arabische Liga es als „Angriff auf den Kern unseres islamischen Glaubens“ bezeichnete.

Schweden selbstgefällig

Das Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate sagte, es habe den schwedischen Botschafter einbestellt und „betont, dass Schweden seine internationale Verantwortung missachtet und einen Mangel an Respekt vor sozialen Werten gezeigt habe“.

Kuwait sagte, die Täter „feindlicher Handlungen“ müssten vor Gericht gestellt und „daran gehindert werden, den Grundsatz der Freiheiten als Trick zu nutzen, um Feindseligkeit gegen den Islam oder irgendeinen heiligen Glauben zu rechtfertigen“.

„Diese neue beleidigende und unverantwortliche Tat missachtet die Gefühle von mehr als einer Milliarde Muslimen“, sagte das Emirat.

Bahrain sagte, dass „die Beleidigung von Religionen im Widerspruch zur Religionsfreiheit steht … und Hass, Extremismus und Gewalt hervorruft“.

Das libysche Außenministerium sagte, ein solches Vorgehen stehe „im Widerspruch zu internationalen Bemühungen, die darauf abzielen, Toleranz und Mäßigung zu stärken und alle Formen von Extremismus abzulehnen“.

Im benachbarten Tunesien prangerte das Außenministerium ein „abscheuliches Verbrechen“ an, während Marokko den schwedischen Geschäftsträger in Rabat einbestellte und seinen Botschafter wegen „dieser wiederholten Provokationen, die unter dem selbstgefälligen Blick der schwedischen Regierung begangen wurden“ zurückrief.

Das palästinensische Außenministerium verurteilte einen „eklatanten Angriff auf Menschenrechte, Werte der Toleranz, der Akzeptanz anderer, der Demokratie und des friedlichen Zusammenlebens“.

Syrien verurteilte die „schändliche Tat“, während die vom Iran unterstützte Hisbollah-Bewegung im benachbarten Libanon sagte, die schwedischen Behörden seien „an dem Verbrechen mitschuldig“.

Weiter entfernt sagte das pakistanische Außenministerium, es „verurteile die verabscheuungswürdige Tat aufs Schärfste“, während Premierminister Shehbaz Sharif sagte, er sei „ekelhaft und entsetzt“ über die Koranverbrennung vor einer Moschee.

„Mir fehlen die Worte, um diesen islamfeindlichen Akt angemessen zu verurteilen, der eindeutig darauf abzielt, die Gefühle von Muslimen auf der ganzen Welt zu verletzen“, sagte Sharif.

Auch die afghanische Taliban-Regierung, die eine strikte Auslegung des islamischen Rechts durchsetzt, reagierte verärgert und bezeichnete die Koranverbrennung als einen Akt „völliger Verachtung gegenüber dieser edlen Religion“.