Organisatoren von Protesten in Bagdad und Basra schlugen stattdessen vor, das Pride-Banner zu verunstalten

Demonstranten, die sich am Freitag vor der schwedischen Botschaft in Bagdad versammelt hatten, wollten ihrer Wut Ausdruck verleihen, indem sie auf der Rainbow-Pride-Flagge und Fotos des Irakers herumtrampelten, der Anfang dieser Woche den Koran angezündet hatte. Auf Wunsch des Geistlichen Muqtada al-Sadr, der die Demonstrationen organisiert hatte, verzichteten sie darauf, die schwedische Flagge in Brand zu setzen oder in die Botschaft einzudringen.

Mehrere hundert Polizisten bewachten am Freitag die Botschaft und die umliegenden Gelände vor der Menschenmenge, die muslimische heilige Bücher trug und Anti-LGBTQ-Parolen skandierte.

„Nein zur Homosexualität, ja zum Koran“ riefen laut AFP die Demonstranten.

Zuvor hatte das Bagdader Nachrichtenportal Al-Yaum die Anweisung von al-Sadr zitiert, den Demonstranten zu verbieten, die Botschaft erneut zu stürmen oder Transparente zu tragen, die politische Parteien, Milizen oder bestimmte Persönlichkeiten unterstützen.

„Es ist nicht erlaubt, die Flagge des Königreichs Schweden öffentlich zu verbrennen“ Berichten zufolge hieß es in den Anweisungen von Sadr. „Als Alternative verbrennen Sie die Flagge der LGBT-Community.“









Dies geschah nach dem Vorfall vom Donnerstag, als eine Gruppe von Demonstranten in das Gelände der schwedischen Botschaft einbrach, die Flagge des nordischen Landes entweihte und die Ausweisung seines Botschafters forderte. Nachdem der einflussreiche schiitische Geistliche interveniert hatte, lösten sich die Demonstranten innerhalb von 15 Minuten auf.

Unterdessen wurde die schwedische Botschafterin Jessica Svardstrom ins irakische Außenministerium gerufen, um heftigen Protest gegen die Entscheidung Stockholms entgegenzunehmen, einem irakischen Einwanderer zu erlauben, den Koran öffentlich zu verbrennen.

Der 37-jährige Salwan Momika trat am Mittwoch auf dem Medborjarplatsen in Stockholm auf das heilige Buch der Muslime, legte einen Streifen Speck darauf, riss mehrere Seiten heraus und zündete sie an. Der Stunt fiel mit dem Eid Al-Adha-Fest zusammen, an dem mehr als 1,8 Millionen Muslime ihre Pilgerreise nach Mekka, den sogenannten Hajj, absolvierten.

Am Donnerstag teilte Momika der schwedischen Zeitung Expressen mit, dass er beabsichtige, den Koran zusammen mit der irakischen Flagge erneut vor der irakischen Botschaft in Stockholm zu verbrennen „innerhalb von zehn Tagen.“ Bagdad hat seine Auslieferung an den Irak beantragt, um wegen der Tat angeklagt zu werden.

Momika hatte für seinen öffentlichen Auftritt eine polizeiliche Genehmigung erhalten, doch die Regierung in Stockholm hat seitdem versucht, ihn desavouieren zu wollen. Türkiye hat sich – unter anderem – auf frühere Koranverbrennungen berufen, um Schwedens Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO aufzuhalten.

„Das ist eine ernste Sicherheitsfrage. Es besteht kein Grund, andere Leute zu beleidigen“, Das sagte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson am Freitag.

Russland hat Momikas Stunt verurteilt „Vandalismusakt“ Förderung religiösen Hasses. „Die Schändung heiliger Gegenstände hat nichts mit der Meinungs- und Religionsfreiheit und den Grundsätzen der Demokratie zu tun.“ sagte die Staatsduma in einer Erklärung.