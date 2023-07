Der Irak ordnete am Donnerstag aus Wut über eine geplante Koranverbrennung in Stockholm die Ausweisung des schwedischen Botschafters aus seinem Hoheitsgebiet an.

Der irakische Premierminister Mohammed Shia al-Sudani „wies das Außenministerium an, den schwedischen Botschafter in Bagdad als Reaktion auf die wiederholte Erlaubnis der schwedischen Regierung, den Heiligen Koran zu verbrennen, aufzufordern, das irakische Territorium zu verlassen“, heißt es in einem Tweet seines Medienbüros.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur INA des Landes hat der Irak auch die Betriebslizenz des schwedischen Telekommunikationsgiganten Ericsson ausgesetzt.

Die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtete am Mittwoch, dass die Polizei am Donnerstag einem Antrag auf eine öffentliche Versammlung vor der irakischen Botschaft in der Hauptstadt Stockholm stattgegeben habe.

In dem Antrag heißt es, dass eine Person versucht, den Koran und die irakische Flagge anzuzünden, berichtete TT.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, dass ein in Schweden lebender irakischer Flüchtling während einer Protestkundgebung in Stockholm auf den Koran getreten, ihn aber nicht verbrannt habe. TT berichtete, dass der Koran beschädigt, aber nicht in Brand geraten sei.

Irakische Demonstranten stürmen die Stockholmer Botschaft

Zuvor hatten Hunderte Demonstranten die schwedische Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad gestürmt, waren auf die Mauern des Gebäudes geklettert und hatten es angezündet.

In Erwartung der Koranverbrennung hatten sich Demonstranten vor Ort versammelt.

Die irakische Bereitschaftspolizei feuerte Wasserwerfer ab, um die Proteste aufzulösen, während mit Elektrostöcken bewaffnete Sicherheitskräfte die Demonstranten verfolgten, berichtete ein AFP-Fotograf vor Ort.

Die Demonstration wurde von Anhängern des schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr aufgerufen, um gegen die zweite geplante Koranverbrennung in Schweden in den letzten Wochen zu protestieren, heißt es in Beiträgen einer beliebten Telegram-Gruppe, die den einflussreichen Geistlichen und andere Pro-Sadr-Medien miteinander verbindet.

Muqtada al-Sadr spielt seit dem Sturz des Regimes von Saddam Hussein eine wichtige Rolle in der irakischen Politik Bild: AHMED SAAD/REUTERS

Die Pressestelle des schwedischen Außenministeriums sagte außerdem, dass die irakischen Behörden ihre diplomatischen Vertretungen und ihr Personal schützen sollten.

„Die irakischen Behörden sind für den Schutz der diplomatischen Vertretungen und ihres Personals verantwortlich“, erklärte das schwedische Außenministerium in einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur AFP und fügte hinzu, dass Angriffe auf Botschaften und Diplomaten „einen schweren Verstoß gegen die Wiener Konvention darstellen“.

Schweden bezeichnet Verstoß gegen die Botschaft als „inakzeptabel“

Nach dem Verstoß erklärte das Ministerium in einer Erklärung, dass die Mitarbeiter der Botschaft in Sicherheit seien.

Das irakische Außenministerium verurteilte den Sturm auf die schwedische Botschaft. Die irakischen Behörden sagten, sie hätten eine rasche Untersuchung des Verstoßes angeordnet, um die Täter zu finden und zur Verantwortung zu ziehen.

Der schwedische Außenminister Tobias Bilström bezeichnete den Verstoß als „völlig inakzeptabel“.

„Es ist klar, dass die irakischen Behörden ihrer Verantwortung, diplomatische Missionen und Personal zu schützen, ernsthaft nicht nachgekommen sind“, sagte Bilstrom in einer auf Twitter geteilten Erklärung. Auch der irakische Geschäftsträger in Stockholm wurde von den schwedischen Behörden vorgeladen, um seiner Bestürzung über den Vorfall Ausdruck zu verleihen.

Die USA nannten es außerdem „inakzeptabel“, dass irakische Truppen die schwedische Botschaft nicht vor dem Einbruch schützten.

