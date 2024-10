Sinds 7 oktober wordt de regering-Biden op diplomatie gemeden, zodat een brand in de regio wordt vermeden. Op een dag, na de jongste woede in Iran, zal er een offensieve dreiging zijn.

De Amerikaanse president Joe Biden was op zijn hoede voor de Iraanse dienst, omdat Israël er de volledige controle over zal hebben. Teheran zal doorgaan met het “keinen Fehler machen – de VS staan ​​absoluut en volledig achter Israël.” Biden kijkt uit naar een ‘actieve discussie’ over de toekomst van Antwerpen. Wie er ook mocht komen, zei dat Biden dat niet zou zeggen. Signal National Security Officer Jake Sullivan was heel duidelijk over de boodschap dat Angriffe auf Israel “een aanzienlijke escalatie” stuurde tijdens Iran. Het beton van het Amerikaanse Außenministerium, de “Abschreckung” en de “Diplomatie” die het probleem zullen oplossen, zullen een escalatie voorkomen.

Als Israël met zijn eigen militaire reacties ophoudt, opent zich een openlijke inbreuk. Washington heeft een dienst gedaan die niet van plan is om de escalatie door Iran te vervolgen. Innenpolitisch is de Entwicklung lastig voor de VS-Democraten. In de tussentijd vindt u de US-Präsidentschaftswahlen statt. De regering van Biden zal de leiding hebben over de terroristische aanslagen van Hamas op 7 oktober, met diplomatieke betrekkingen, zodat het conflict in de regio niet zal ontstaan. Maar nu we erin zijn beland, werd de Amerikaanse president niet beïnvloed door de gevolgen: een spiraal van de toekomst in het Oosten.

De Iraniërs hebben veel macht gehad en hebben de Israëlische premier Benjamin Netanyahu kunnen beïnvloeden. Het Israëlische leger is samen met de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin “de volgende dag” verantwoordelijk voor de acties van het Pentagon. Teheran is verantwoordelijk voor de activiteiten van het Pentagon ten dienste van de raketten in Israël, van waaruit deze in april zullen worden afgevuurd. Een spreker wiens speculaties helder zijn, wat resulteert in een gevarieerde aanpak en spanningen in de regio in de wereld. „De mens schiet niet zoveel raketten buiten het zicht, hij zal raken.“

Door concreet te zeggen dat het Amerikaanse leger „hogere prestaties in de regio stationeert, is het zo dat alle mogelijke reacties op reacties“ kunnen optreden. De VS, dat ook een groot Brits leger is, heeft in april dienst, het Israëlische leger en de luchtmacht van de Iraanse raketten. De twee soldaten van de Amerikaanse marine, de USS Cole en de USS Bulkeley, vernietigden beiden interceptors en vernietigden Iraanse raketten.