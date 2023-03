De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft zondag “verwelkomd” een uitnodiging van koning Salman van Saoedi-Arabië om het land te bezoeken, zei een Iraanse functionaris.

“In een brief aan president Raisi … verwelkomde de koning van Saoedi-Arabië de deal tussen de twee broederlijke landen, (en) nodigde hem uit om naar Riyad te komen”, schreef Mohammad Jamshidi, de plaatsvervangend stafchef voor politieke zaken van de Iraanse president, op Twitter. .

Ook op zondag zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amirabdollahian dat Teheran drie locaties had voorgesteld voor een ontmoeting met zijn Saoedische tegenhanger.

“Twee maanden geleden werd een akkoord bereikt dat Iraanse en Bahreinse technische delegaties de ambassades van de twee landen zouden bezoeken”, zei hij. “We hopen dat enkele obstakels tussen Iran en Bahrein zullen worden weggenomen en dat we basisstappen zullen ondernemen om de ambassades te heropenen”, zei hij.

Iran en Saoedi-Arabië kwamen overeen om op 10 maart de betrekkingen te herstellen en ambassades te heropenen in een door China bemiddeld akkoord.

De twee landen strijden al jaren om de heerschappij in het Midden-Oosten en steunen rivaliserende facties in de oorlogen in Jemen en Syrië. Saoedi-Arabië verbrak in 2016 formeel de banden met Iran nadat zijn ambassade in Teheran was bestormd vanwege de executie van een sjiitische islamitische geestelijke in Riyadh.

Irak en Iran tekenen grensakkoord

Ondertussen hebben Irak en Iran een overeenkomst getekend om de grensbeveiliging aan te scherpen, aldus functionarissen.

De overeenkomst werd aangekondigd door het kantoor van de Iraakse premier en de Hoge Nationale Veiligheidsraad van Iran.

De deal omvat coördinatie bij het beschermen van de gemeenschappelijke grenzen tussen de twee landen, aldus de verklaring.

Irak grenst zowel aan Iran als aan Saoedi-Arabië.

Irak en Iran voerden het grootste deel van de jaren tachtig een oorlog met honderdduizenden slachtoffers. Maar sinds kort na de val van de regering van Saddam Hoessein na de door de VS geleide invasie in 2003, wordt Irak gezien als binnen de invloedssfeer van Iran. Westerse landen en lokale oppositiegroepen hebben kritiek geuit op vermeende Iraanse inmenging in de Iraakse politiek.

De reikwijdte van Iran naar regionale rivalen valt samen met enkele maanden van openbare protesten en binnenlandse onrust, waardoor de autoriteiten in Teheran onder druk komen te staan.

sdi/msh (Reuters, AFP)