De iQOO Z7i-smartphone debuteerde vandaag als het eerste apparaat met een instapmodel Dimensity 6020-chipset.

Mediatek Dimensity 6020 is gebouwd op het 7nm-proces en heeft tot doel de volgende generatie 5G-smartphones op instapniveau van stroom te voorzien. Het platform heeft een octa-core CPU – twee grote Cortex-A76-kernen op 2,2 GHz en zes Cortex-A55-eenheden geklokt op 2 GHz, terwijl de GPU Mali-G57 is.

De nieuwe chip ondersteunt LPDDR4X RAM en UFS 2.2-opslag, en de ISP kan camera’s tot 64 MP ondersteunen. Het kan werken met FullHD + -schermen met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz.

Vooral de iQOO Z7i wordt geleverd met een 6,51-inch LCD-scherm met een resolutie van 720p. Opslag is 128 GB, uitbreidbaar via microSD-kaarten, terwijl RAM wordt geleverd in niveaus van 4 GB, 6 GB en 8 GB. Er zijn twee camera’s aan de achterkant – een 13 MP f / 2.2 hoofdcamera en een 2 MP f / 2.4 macrocamera, terwijl de selfie-shooter in de inkeping in het water een 5 MP-sensor heeft.

De telefoon draait OriginOS Ocean bovenop Android 13. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en conservatieve oplaadsnelheden van 15 W.









vivoiQOO Z7i

De iQOO Z7i is verkrijgbaar in twee kleuren: Moon Shadow Black en Ice Lake Blue. De 4/128 GB-variant kost CNY 949 ($ 137/€ 128), de 6/128 GB kost CNY 999 ($ ​​145/€ 135) en de 8/128 GB kost CNY 1.099 ($ ​​160/€ 150). De verkoop begint op 20 maart, wanneer de rest van de Z7-line-up officieel wordt geïntroduceerd.

