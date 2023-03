De droom van het krijgen van een iPhone zonder inkeping leek zetten voor volgend jaar, toen voorspelde een Apple-analist dat we alle componenten zouden krijgen die nodig zijn om Face ID onder het scherm te verplaatsen. Nu zegt een leaker dat we misschien moeten wachten tot 2025.

De hoofdlijn van vlaggenschip-iPhones is gebaseerd op een verzameling sensoren, waaronder een infraroodcamera en een infraroodprojector, die samenwerken met een camera aan de voorzijde die onder de inkeping van de iPhone zit om Face ID mogelijk te maken. Face ID onder het scherm is “ten minste een jaar uitgesteld tot 2025 of later”, merkte de leaker op Ross Young twitterdeeraan toevoegend dat sensorproblemen de vertraging veroorzaakten.

Aangezien Young niet uitweidde over wat die sensorproblemen zijn, is het onduidelijk wat Apple ervan weerhoudt om alles onder het scherm te plaatsen.

Hoewel iPhones de inkeping nog niet hebben weggewerkt, heeft Apple de afgelopen jaren de brede zwarte band aan de bovenkant van zijn premiumtelefoons verkleind. De duurdere iPhone 14 Pro en Pro Max bevatten een nieuwe functie – Dynamic Island – die de notch-ruimte gedeeltelijk verborg en opnieuw gebruikte om te gebruiken als een miniatuurconfiguratiescherm voor media en apps.

De ZTE Axon 20 5G uitgebracht in 2020 werd ’s werelds eerste telefoon met een camera aan de voorkant onder het scherm, maar de selfies die ervoor nodig waren, waren teleurstellend. Meer premium Android-telefoons zijn echter camera’s onder het scherm gaan gebruiken, inclusief de opvouwbare Samsung Galaxy Z Fold 3 En Z-vouw 4net als de RedMagic 7S Pro.

Apple reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.