Der September ist ein Monat voller Leckereien für Apple-Fans. Traditionell stellt Apple die neuesten iPhone-Modelle vor. Auch dieses Jahr bildete keine Ausnahme: Apple kündigte vier neue iPhone-Handys sowie neue Apple Watches an. Dennoch tauchten einige gemunkelte Produkte nicht auf.

In jüngster Zeit hat das in Cupertino ansässige Unternehmen eine vorhersehbare Reihe von Telefonen angekündigt: zwei reguläre Modelle sowie zwei Pro-Versionen. Manchmal haben wir auch ein Mini-Modell gesehen, aber das wurde jetzt von Apple abgeschafft.

Diesen September stellte die Marke vier neue Varianten vor: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.

Wie immer sind es die Pro-Modelle, die den meisten Aufsehen erregten und über die meisten neuen Funktionen verfügten. Die regulären iPhone 15s sind wieder mit der Technologie der letzten Generation ausgestattet, ohne große Unterschiede zu den Vorjahresmodellen (abgesehen von der USB-C-Aufladung).

Wenn Sie jedoch eines dieser Standard-iPhones kaufen möchten, müssen Sie noch eine große Entscheidung treffen: Sollen Sie sich das iPhone 15 Plus oder das normale iPhone 15 zulegen? Schließlich wirken sie doch recht unterschiedlich – zumindest optisch. Schauen wir uns alle Unterschiede zwischen diesen Modellen an, um Ihnen bei der Auswahl der für Sie besten Option zu helfen.

Was ist der Unterschied zwischen iPhone 15 und iPhone 15 Plus?

Derzeit bestehen die großen Unterschiede zwischen den iPhone-Modellen zwischen den Pro-Modellen und den Standardmodellen. Doch die Unterschiede zwischen iPhone 15 und iPhone 15 Plus sind gering. Bis auf die Größe des Bildschirms und des Gehäuses handelt es sich praktisch um die gleichen Telefone. Es gibt jedoch noch einen weiteren Unterschied, der für den täglichen Umgang mit dem Smartphone von entscheidender Bedeutung sein wird.

Apfel

Die wichtigsten neuen Funktionen werden für alle neuen iPhone-Modelle verfügbar sein. Da ist natürlich der Dynamic Island, der neue (genauer gesagt der letztjährige) A16 SoC. Außerdem gibt es für beide Modelle die gleichen neuen Farboptionen: Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz. Es gibt auch eine neue Kamera, die aber auch vom iPhone 14 Pro bekannt ist.

Der größte Unterschied zum Mobilteil selbst ist der Lademodus: ade Lightning-Kabel, hallo USB-C, mit USB-2.0-Geschwindigkeit.

Bildschirm und Größe

Wie das Plus im Namen vermuten lässt, liegt der größte Unterschied zwischen dem iPhone 15 und dem iPhone 15 Plus in der Größe. Wenn wir von Größe sprechen, beziehen wir uns sowohl auf die Bildschirmgröße als auch auf die Größe des Telefons insgesamt.

Ehrlich gesagt ist dies das Hauptverkaufsargument bei der Wahl zwischen beiden. Einfach ausgedrückt: Wenn Sie ein größeres Telefon bevorzugen, sollten Sie sich für die Plus-Version entscheiden, da diese Ihnen mehr Platz auf dem Bildschirm, mehr Platz zum Ansehen Ihrer Lieblingsfilme oder YouTube und mehr Platz zum Spielen bietet. Wenn Sie hingegen etwas Leichteres wünschen, das gut in der Hand liegt, greifen Sie zum iPhone 15.

Petter Ahrnstedt

Das iPhone 15 verfügt über einen kleineren 6,1-Zoll-Bildschirm. Es handelt sich um ein OLED-Panel mit einer Auflösung von 2556 x 1179 Pixel und 460 ppi.

Das iPhone 15 Plus hingegen verfügt über ein größeres 6,7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2796 x 1290 Pixel und 460 ppi. Beide haben leider immer noch nur eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Aber auf der positiven Seite gibt es das neue Dynamic Island und HDR-Unterstützung mit 2000 Nits Spitzenhelligkeit.

Diese sehr unterschiedlichen Bildschirmgrößen führen auch zu unterschiedlichen Telefongrößen. Das iPhone 15 ist recht klein – es wird sicherlich eines der besten Kompakttelefone des Jahres 2023 und darüber hinaus sein. Das iPhone 15 Plus hingegen geht in die andere Richtung und bietet einen riesigen Bildschirm, der sicherlich allen begeisterten YouTube-Zuschauern gefallen wird.

Die Abmessungen des iPhone 15 betragen 147,6 x 71,6 x 7,8 mm bei 171 g (5,81 x 2,82 x 0,31 Zoll bei 6,02 oz), während das iPhone 15 Plus 160,9 x 77,8 x 7,8 mm bei 201 g (6,33 x 3,06 x 0,31 Zoll bei 7,09 oz) misst.

Batterielebensdauer

Der andere Unterschied zwischen diesen beiden Telefonen ergibt sich direkt aus der unterschiedlichen Größe. Es ist ihre Akkulaufzeit. Ein kleineres Telefon benötigt möglicherweise weniger Energie zum Betrieb – es hat nicht so viel Bildschirm zum Leuchten –, bietet aber auch viel weniger Platz für einen Akku. Deshalb ist der größere Bruder aus der iPhone 15-Familie der König der Akkulaufzeit.

Laut Apple hält das iPhone 15 Plus beim Ansehen von Videos mit einer Aufladung bis zu 26 Stunden durch, was beeindruckend ist. Es ist nicht so beeindruckend wie die 29 Stunden, die das iPhone 15 Pro Max bietet, aber dennoch beeindruckend.

Das iPhone 15 hingegen schafft nur 20 Stunden Videowiedergabe. Das ist keineswegs schlecht, bedeutet aber, dass die Plus-Version den Kampf um die Akkulaufzeit deutlich gewinnt. Allerdings geht das auf Kosten seiner Größe und seines Gewichts.

Preis & Verfügbarkeit

Neue iPhones – darunter das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus – wurden während des Wonderlust-Events am 12. September 2023 vorgestellt. Sie kamen jedoch nicht sofort in den Verkauf. Apple wird sie zunächst zur Vorbestellung anbieten und eine Woche später werden die neuen Telefone offiziell in den Verkauf gehen.

Vorbestellungen werden am 15. September ab 5 Uhr PDT (8 Uhr EDT, 13 Uhr BST) online gehen. Die Veröffentlichung erfolgt dann am 22. September. Hier erfahren Sie, wo Sie das iPhone 15 vorbestellen können.

Apfel

Es stellt sich auch die Frage des Preises, ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen dem iPhone 15 und dem Plus-Modell. Das iPhone 15 beginnt bei 799 $/799 £ für das 128-GB-Modell. Sie müssen 899 $/899 £ für die 256-GB-Variante und 1.099 $/1.099 £ für die High-End-Version mit 512 GB Speicher bezahlen.

Das iPhone 15 Plus ist etwas teurer. Das Basismodell mit 128 GB kostet 899 $/899 £. Wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen, zahlen Sie 999 $/999 £ für die 256-GB-Version und 1.199 $/1.199 £ für die 512-GB-Version. Wie Sie sehen, ist das iPhone 15 Plus bei gleicher Speichermenge 100 $/100 £ teurer als sein kleinerer Bruder.

Urteil

Ehrlich gesagt sollte die Entscheidung zwischen dem iPhone 15 und dem iPhone 15 Plus einfach sein. Die einzige Frage, die Sie sich stellen müssen, ist: Möchte ich eine große Leinwand? Sobald Sie sich dafür entschieden haben, können Sie entsprechend wählen. Viel mehr gibt es bei diesen Telefonen nicht, und die anderen Unterschiede – nämlich die Akkulaufzeit – sind vernachlässigbar und sollten bei Ihrer Wahl keine große Rolle spielen.

Wenn Sie unsicher sind oder sich nicht wirklich für einen größeren Bildschirm interessieren, empfehlen wir Ihnen, Geld und Platz in der Tasche zu sparen. Es lohnt sich nicht, 100 $/100 £ auszugeben, nur um die Akkulaufzeit etwas zu verlängern.