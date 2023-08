Wir haben viel über die neuen Farben der kommenden iPhone 15-Serie gehört, unter anderem, dass Titan Grey die Gold-Option beim iPhone 15 Pro-Paar ersetzen wird (dies fällt mit der Umstellung von Edelstahl auf Titan zusammen). Jetzt hat Sonny Dickson Fotos von Dummies gepostet, die die tatsächlichen Farben zeigen, die Apple ausgewählt hat.

„Farben“ im Plural ist für die graue, entsättigte Auswahl an Farbtönen, die auf diesen Fotos zu sehen sind, möglicherweise etwas übertrieben. Die Pro-Serie war immer recht düster, aber so grau war es noch nie.











Apple iPhone 15 Pro Schnuller

Was ist mit der dunkelroten Farbe passiert, die wir Anfang 2023 gesehen haben? Unklar. Vielleicht war Apple mit der Kombination mit dem neuen Metallrahmen nicht zufrieden – beachten Sie, dass das Titan im Gegensatz zum glänzenden Edelstahl der vorherigen Pro-Modelle eine matte Oberfläche hat. Oder vielleicht haben die Apple-Designer aus einem anderen Grund auf die roten Zahlen verzichtet, wir werden es vielleicht nie erfahren.

Aber auch die Nicht-Pro-iPhones durften ihren Spaß mit den Farben haben – schauen Sie sich zum Beispiel dieses kräftige Gelb für das iPhone 14 und 14 Plus an. Die Vanilla 15-Telefone werden in den Farben Blau, Pink, Weiß, Grün und Schwarz oder zumindest in sehr hellen Versionen dieser Farben erhältlich sein. Die beiden Profis werden in den Farben Space Black, Silver, Blue und dem bereits erwähnten Titan Grey erhältlich sein.













Apple iPhone 15 Schnuller

Apple wird die neue iPhone 15-Serie am 12. September offiziell vorstellen. Diese werden die ersten sein, die USB-C-Anschlüsse verwenden (die Sie auf den Fotos oben sehen können) und eine Reihe weiterer Neuheiten für die Smartphone-Reihe des Unternehmens markieren.

